تقارير إيطالية: بين البقاء والرحيل.. يوفنتوس يناقش مستقبل رونالدو

الخميس، 11 مارس 2021 - 13:05

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس ضد بورتو

بدأ يوفنتوس التفكير في إعادة بناء الفريق مرة أخرى وكذلك مناقشة مستقبل كريستيانو رونالدو.

صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أوضحت أن مستقبل البرتغالي في شك مع يوفنتوس عقب موسم صعب تحت قيادة أندريا بيرلو.

ووفقا للصحفي "فابريزيو رومانو" فأن إدارة البيانكونيري ستجلس مع المهاجم المخضرم لمناقشة مستقبله، واقترح أنه من الممكن رحيل رونالدو بنهاية الموسم وقبل عام على نهاية تعاقده مع يوفنتوس.

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وفي المقابل أوضحت صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية أن رونالدو "قد يكون غير سعيدا، لكنه يعلم صعوبة إيجاد فريق يوفر له نفس الراتب".

وأضاف التقرير أن الحل الأقرب هو أن يستمر حتى ينتهي تعاقده مع يوفنتوس بنهاية الموسم المقبل.

ومع ذلك، أشارت الصحيفة إلى أن يوفنتوس سيحصل على المساعدة في سوق الانتقالات حال التخلص من راتبه ، لكن "لا أحد في كونتيناسا (مقر تدريبات يوفنتوس) كان يحلم بوصف رونالدو على أنه عبء".

إذ حقق البرتغالي فوائد تجارية للنادي لكن قلل من موارد النادي لسوق الانتقالات وصار الوضع معقدا خلال فيروس كورونا.

رونالدو (36 عاما) انضم لصفوف يوفنتوس في صيف 2018 مقابل 117 مليون يورو قادما من ريال مدريد الإسباني.

ومنذ ذلك الحين سجل البرتغالي 92 هدفا في 121 مباراة بجميع المسابقات وتُوج بـ 4 ألقاب.

الموسم الحالي سجل رونالدو 20 هدفا في 22 مباراة يتصدر بها ترتيب هدافي الدوري الإيطالي.

كريستيانو رونالدو يوفنتوس الدوري الإيطالي
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