تقارير يونانية: وردة يتعرض لحادث سيارة جديد بعد 4 أيام من الأول

تعرض عمرو وردة لاعب باوك اليوناني لحادث سيارة آخر بعد 4 أيام من تعرضه لحادث أول.

عمرو وردة النادي : باوك سالونيكي باوك سالونيكي

وكشفت تقارير صحيفة تعرض الجناح المصري لحادث يوم الأحد الماضي. (طالع التفاصيل)

ومن ثم وفقا لتقارير يونانية أبرزها موقع voria وpagenews تعرض وردة لحادث آخر ظهر الخميس، أمس عقب انتهاء المران.

ولم يُصب وردة، لكن تعرضت سيارته لأضرار مادية،. ووصلت الشرطة وشركات التأمين لموقع الحادث مباشرة.

وردة (27 عاما) يلعب في باوك منذ انتقاله إليه في يناير الماضي قادما من فولوس.

وسجل وردة 5 أهداف مع فولوس وباوك هذا الموسم، كما صنع هدفين آخرين.

ولم يتواجد وردة في قائمة المحترفين الستة التي أعلنها حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر للانضمام إلى معسكر الفراعنة في توقف مارس الجاري.