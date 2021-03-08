تقارير يونانية: وردة يتعرض لحادث سيارة

الإثنين، 08 مارس 2021 - 21:56

كتب : FilGoal

عمرو وردة

كشفت تقارير يونانية عن تعرض عمرو وردة لاعب باوك، لحادث سيارة مساء أمس الأحد.

عمرو وردة

النادي : باوك سالونيكي

باوك سالونيكي

وذكرت عدة صحف أبرزها Documentonews و Iefimerida أن سيارة وردة اصطدمت بسيارة أخرى عقب مباراة باوك أمام أريس والتي انتهت بالتعادل 2-2 في الدوري اليوناني.

وأفادت التقارير أن المنخرطين في الحادث كانوا في حالة صدمة، إلا أنهما لم يتعرضا لإصابات رغم تضرر السيارتين بشكل بالغ.

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وردة (27 عاما) يلعب في باوك منذ انتقاله إليه في يناير الماضي قادما من فولوس.

وسجل وردة 5 أهداف مع فولوس وباوك هذا الموسم، كما صنع هدفين آخرين.

ولم يتواجد وردة في قائمة المحترفين الستة التي أعلنها حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر للانضمام إلى معسكر الفراعنة في توقف مارس الجاري.

عمرو وردة
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