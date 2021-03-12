مواعيد مباريات الجمعة 12 مارس 2021.. دربي فالنسيا ودوري مصري وإنجليزي وإيطالي

الجمعة، 12 مارس 2021 - 10:52

كتب : FilGoal

فالنسيا

الدوري المصري متواصل وظهور تريزيجيه والمحمدي في أبرز مباريات اليوم الجمعة.

لمعرفة بقية مواعيد مباريات اليوم الجمعة من هنا.

تبدا الجولة السادسة عشر من الدوري المصري اليوم بلقاء يجمع سموحة وأسوان في تمام الثالثة عصرا وتذاع على اون تايم سبورتس 1.

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وفي الدوري الإنجليزي يحل أستون فيلا ضيفا على نيوكاسل يونايتد في مواجهات الجولة الثامنة والعشرين في تمام العاشرة مساءً وتذاع على بي إن يريميوم1.

وفي الدوري الايطالي يلتقي لاتسيو مع كروتوني في الرابعة عصرا واتالانتا مع سبيزيا في العاشرة إلا ربع مساءً وتذاع كلا المباراتين على بي ان 3.

دربي فالنسيا بين ليفانتي وفالنسيا يبدأ في العاشرة مساءً ويذاع عبر قناة بي ان 1.

لمعرفة بقية مواعيد مباريات اليوم الجمعة من هنا.

مواعيد المباريات الدوري المصري الدوري الإنجليزي الدوري الإسباني
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