مواعيد مباريات الجمعة 12 مارس 2021.. دربي فالنسيا ودوري مصري وإنجليزي وإيطالي

الدوري المصري متواصل وظهور تريزيجيه والمحمدي في أبرز مباريات اليوم الجمعة.

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تبدا الجولة السادسة عشر من الدوري المصري اليوم بلقاء يجمع سموحة وأسوان في تمام الثالثة عصرا وتذاع على اون تايم سبورتس 1.

وفي الدوري الإنجليزي يحل أستون فيلا ضيفا على نيوكاسل يونايتد في مواجهات الجولة الثامنة والعشرين في تمام العاشرة مساءً وتذاع على بي إن يريميوم1.

وفي الدوري الايطالي يلتقي لاتسيو مع كروتوني في الرابعة عصرا واتالانتا مع سبيزيا في العاشرة إلا ربع مساءً وتذاع كلا المباراتين على بي ان 3.

دربي فالنسيا بين ليفانتي وفالنسيا يبدأ في العاشرة مساءً ويذاع عبر قناة بي ان 1.

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