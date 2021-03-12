مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول سبب إقالة باتشيكو

كشف مصدر مسؤول داخل الزمالك عن سبب إقالة جايمي باتشيكو المدرب البرتغالي للفريق.

وقال مصدر مسؤول داخل إدارة الزمالك في تصريحات لـFilGoal.com: "إقالة باتشيكو لم تكن لأسباب فنية، لأن النتائج معه كانت رائعة".

وأضاف "إقالة باتشيكو جاءت بسبب ضعف شخصيته مع اللاعبين في الفترة الأخيرة، وعدم إحكام قبضته على الفريق".

المصدر أتم "من قال أن الإقالة بسبب النتائج؟ بالعكس، نحن سعداء بنتائج الفريق مع باتشيكو".

الزمالك أعلن إقالة جايمي باتشيكو من تدريب الزمالك بشكل رسمي عقب لقاء الفريق مع سيراميكا كليوباترا.

وسيعلن الزمالك عن عودة باتريس كارتيرون لتدريب الفريق خلال أيام ساعات بشكل رسمي.

يذكر أن باتشيكو رد في المؤتمر الصحفي عقب لقاء سيراميكا كليوباترا بنفي وجود تمرد من اللاعبين عليه. (طالع المؤتمر كاملا)

باتريس كارتيرون قاد الزمالك في الموسم الماضي خلفا لـ ميلوتين سيريدوفيتش "ميتشو".

المدرب الفرنسي قاد الزمالك في 31 مباراة خلال الفترة من 4 ديسمبر 2019 وحتى 13 سبتمبر 2020. فاز في 19 مباراة، وتعادل في 9 مباريات، وخسر ثلاثة مباريات.

صاحب الـ50 عاما حقق بطولتي كأس السوبر المصري، وكأس السوبر الإفريقي خلال تدريبه الزمالك، وقاد الفريق لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

بعد ذلك رحل كارتيرون ودفع الشرط الجزائي لإدارة الزمالك، قبل الانتقال لتدريب فريق التعاون السعودي.

ومع التعاون، قاد كارتيرون الفريق في 27 مباراة. فاز 11 مباراة، وتعادل في 8 مباريات، وخسر 8 آخرين.

كان نادي التعاون قد أعلن الانفصال عن كارتيرون اليوم الخميس، موضحين سبب تأخير الإعلان بناء على رغبة المدرب.

وستكون أولى مباريات الزمالك تحت قيادة كارتيرون أمام الترجي يوم 16 مارس، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

كان الزمالك قد أعلن رحيل جايمي باتشيكو المدرب البرتغالي عن الفريق عقب مباراة سيراميكا كليوباترا.

ويحتل الزمالك حاليا صدارة ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة.