عن الصفقات والراحلين وحقيقة رحيله وتمرد اللاعبين.. تصريحات نارية من باتشيكو في المؤتمر الصحفي

"أنا المدرب الوحيد الذي لم يتعاقد له النادي مع أي صفقة، ولا صحة لتمرد اللاعبين". جايمي باتشيكو عقد مؤتمرا صحفيا ساخنا عقب الفوز على سيراميكا كليوباترا.

باتشيكو تحدث عن صفقات الفريق الجديدة، والراحلين عن الفريق في يناير. تحدث أيضا عن أنباء رحيله عن الفريق، ومسيرة الفريق.

وكل ما يلي على لسان باتشيكو في المؤتمر الصحفي.

"أهنيء اللاعبين على الأداء. أظهروا أننا فريق كبير، والفرق الكبيرة لا تخسر مباراتين متتاليتين كما أقول لهم دائما".

"نحن أفضل فريق يقدم أداء في مصر حاليا. وهذا بفضل ما نقدمه في الملعب من خطط وطريقة لعب، تجعلنا متصدرين للجدول حتى الآن".

"أداءنا اليوم أجبر سيراميكا كليوباترا على الظهور بهذا الأداء رغم أنهم كانوا يمكن أن يظهروا بشكل مختلف لو لم نحترمهم بالقدر الكافي".

جئنا لمباراة اليوم بعد نتيجة سلبية. نشكر الجماهير بسبب المساندة منذ مباراة الترجي، والتي كانت سببا في عبور تلك الأزمة".

مسيرة الفريق

"نحن في صدارة الدوري ونسير بشكل جيد للفوز باللقب. كنت هنا منذ 5 سنوات وقمت بنفس الشيء، ودائما أقول للاعبين لن نسمح لأن يكون الفارق بيننا وبين الأول 20 نقطة مثل الموسم الماضي. وهذا بفضل اللاعبين والجهاز وكل من يعمل في منظومتنا، بمن فيهم اللاعبين الذين لا يشاركون باستمرار".

الزمالك يحتل صدارة ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل لا شيء.

الصفقات والراحلين

"سأقول شيئا قد لا يعرفه البعض. أنا هنا منذ 5 أشهر، وفي تلك الفترة لم يتعاقد النادي مع أي لاعب طلبته، وأكبر فخر عندي هو رؤية أحمد عيد، وأسامة فيصل وحسين فيصل وغيرهم، لأنهم مستقبل النادي. أنا المدرب الوحيد في الدوري المصري الذي لم يقم بأي صفقة".

"اللاعبون الذين رحلوا عن الفريق كانوا بمعرفتي بالفعل. نحن نملك ملعب تدريب واحد وأرضيته سيئة، حتى أنني أصبت بسببه".

"نملك 34 لاعبا وهو عدد كبير للتدرب سويا يوميا. هم لاعبين مميزين، لكن لم يكن بمقدورنا تدريب 40 لاعبا. بعضهم جيدين بالفعل، لكن اللعب على اللقب يكون أصعب كثيرا".

الزمالك ضم سيف الدين الجزيري، ومروان حمدي خلال الانتقالات الشتوية، فيما تخلى الفريق عن مصطفى محمد إلى جالاتا سراي، ومصطفى فتحي إلى سموحة، وعمر السعيد إلى الجونة، وكريم بامبو إلى البنك الأهلي على سبيل الإعارة جميعا.

هل سيرحل؟

"أتفهم تساؤلاتكم، لكنني لا أعرف أي شيء حول هذا الأمر. أتحدث عن المباراة، لم يتحدث معي أحد حول رحيلي، ومستعد للتواجد في التدريب غدا بشكل طبيعي".

"لو قرر الزمالك الإعلان عن رحيلي؟ لا أستطيع الحديث عن أي شئ لم يحدث على أرض الواقع".

"لم أشغل بالي بتلك الأخبار، وكنت متحمل مسئولية الفريق. الفصل بين هذه الأخبار والتركيز مع الفريق هو الأهم. أهم شئ هو الاحترام المتبادل بيني وبين اللاعبين".

المباراة قد تكون الأخيرة لـ جايمي باتشيكو مع الزمالك، في ظل انتظار الإعلان الرسمي عن التعاقد مع باتريس كارتيرون المدرب الفرنسي السابق للفريق.

لا يوجد تمرد

"في كل أندية العالم، يغضب اللاعبين وقت خروجهم. هل تشاهدون مباريات ليفربول وغضب صلاح وساديو ماني مثلا وقت خروجهما؟".

"لمن لا يعلم، أنا كنت لاعبا قبل أن أكون مدرب. فزت ببطولة أوروبا، وحين كنت أجلس كاحتياطي كنت أغضب".

"هذا يحدث ولا يعني وجود تمرد. بعد 5 دقائق تهدأ الأمور ونكون جيدين سويا".

أشرف بنشرقي خرج غاضبا من مباراة الزمالك أمام الترجي. في المقابل قالت بعض التقارير بأن رغبة إدارة الزمالك في رحيل باتشيكو، تأتي بسبب رغبة اللاعبين في التخلص منه.

وفاز الزمالك على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الـ15 من الدوري المصري.

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي يوم 16 مارس، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.