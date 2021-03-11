الزمالك يفقد ثلاثة لاعبين أمام حرس الحدود

الخميس، 11 مارس 2021 - 21:10

كتب : إبراهيم رمضان

لاعبو الزمالك يحتفلون بهدف أشرف بنشرقي في سيراميكا كليوباترا

تأكد غياب ثلاثة لاعبين من الزمالك أمام حرس الحدود بسبب الإيقاف.

وتحصل أشرف بنشرقي على بطاقة صفراء خلال مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، ليتأكد غيابه أمام حرس الحدود بسبب تراكم الإنذارات.

الزمالك سيفتقد كذلك لـ طارق حامد، وأحمد سيد "زيزو" اللذان تحصلا على الإنذار الثالث خلال اللقاء.

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الزمالك يواجه حرس الحدود في دور الـ32 من كأس مصر يوم 14 أبريل المقبل، ولحين موعد المباراة، سيخوض الفريق ثلاث مباريات بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الزمالك مع الأهلي في الدوري بعد لقاء حرس الحدود في كأس مصر.

وفاز الزمالك على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل لا شيء. مباراة سجل بنشرقي الهدف الأول فيها.

وسجل بنشرقي 5 أهداف هذا الموسم، وصنع ثلاثة آخرين في 16 مباراة خاضهم مع الفريق.

في الدوري كأس مصر الزمالك حرس الحدود بنشرقي
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