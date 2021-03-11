حازم إمام: الزمالك ليس في كارثة تستدعي رحيل باتشيكو.. قرار متسرع جدا

يؤمن حازم إمام قائد الزمالك السابق أن رحيل جايمي باتشيكو عن الإدارة الفنية للفريق الأبيض قرار متسرع للغاية.

وتحدث حازم إمام عبر قناة "أون تايم سبورتس" قبل مواجهة الزمالك وسيراميكا كليوباترا مساء اليوم الخميس في الجولة 15 من الدوري المصري قائلا: "هل الزمالك ليس لديه مشاكل فنية؟ على الإطلاق هو فريق جيد جدا".

وأضاف "الزمالك بالإحصائيات الأفضل في مبارياته سواء محليا أو إفريقيا، لا توجد مشكلة فنية بل انضباطية وهذه ليست مشكلة المدير الفني، المدرب الأجنبي لا يتدخل في ذلك الأمور بل يولي تلك المسؤولية لمدير الكرة".

وأكمل "ربما حدثت بعض الأشياء لكنها ليست مشكلة باتشيكو 100%، ربما باتشيكو ليس شخصية قوية حسنا عليكم إسناده بشخصية قوية لديها جانب إداري قوي"

وأردف اللاعب الملقب بإمبراطور الكرة المصرية "نعم ربما تغييراته خاطئة وأحمله مسؤولية العديد من اللاعبين بسبب شكواهم من عدم المشاركة".

واستدرك حازم إمام "لكن الزمالك ليس في كارثة لتبديل المدرب، نعم الأهلي لو فاز سيتصدر بفارق 3 نقاط هذا طبيعي في المنافسة التاريخية بينهما وليس الفارق 20 نقطة مثل الموسم الماضي على سبيل المثال".

وأتم "كان يجب أن نتحدث حول إمكانية تغيير الجهاز الفني بعد لقاء الترجي حال هزيمة الزمالك، لكن الزمالك قادر على الفوز على الترجي، القرار متسرع جدا جدا ولا يوجد ما يستدعي لهذا التسرع خاصة أن بعد مواجهة الترجي هناك فترة توقف بسبب الأجندة الدولية".