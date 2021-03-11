التشكيل - سيراميكا كليوباترا يهاجم بالقوة الضاربة أمام الزمالك

أعلن هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا تشكيل فريقه الأساسي بالقوة الضاربة أمام الزمالك.

ويستضيف الزمالك فريق سيراميكا كليوباترا ضمن مباريات الجولة 15 من مسابقة الدوري المصري.

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالآتي:

حراسة المرمى: عامر عامر

الدفاع: توني - خالد صبحي - طارق سامي - فابريس نجا

الوسط: محمود نبيل - محمد إبراهيم - صالح جمعة - ميدو جابر

الهجوم: شادي حسين - أحمد ياسر ريان

ويجلس على مقاعد البدلاء كالآتي: محمود شكري - رجب عمران - عبد الله محمود - أحمد محسن - وليد عبد المنعم - أحمد غنيم - مصطفى ميسي - شريف دابو - كوامي بونسو.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثامن برصيد 21 نقطة من 14 مباراة بينما الزمالك في الصدارة بـ 30 نقطة من 13 مباراة.