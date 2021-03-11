تشكيل الزمالك – بنشرقي مهاجم.. وعودة محمود علاء ضد سيراميكا كليوباترا

أعلن جايمي باتشيكو، تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة سيراميكا كليوباترا بعد قليل.

تشكيل الزمالك شهد تواجد أشرف بنشرقي كمهاجم صريح، فيما يبدأ عبد الله جمعة في مركز الظهير الأيسر.

ويواصل محمود عبد الرحيم "جنش" حراسة المرمى، فيما يعود محمود علاء كقلب دفاع بجانب محمود حمدي "الونش".

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حارس: جنش.

الدفاع: عبد الله جمعة – محمود علاء – الونش – أحمد عيد.

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي.

أمامهما: إمام عاشور – يوسف إبراهيم "أوباما" – أحمد سيد "زيزو".

الهجوم: أشرف بنشرقي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من "محمد أبو جبل ومحمد عبد الغني وأحمد فتوح ومحمد أشرف “روقا” ومحمود عبد الرازق “شيكابالا” وسيف الدين الجزيري وحميد أحداد وأسامة فيصل وحسين فيصل".

ويلعب الزمالك مع سيراميكا كليوبارتا بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الـ15 من الدوري المصري.