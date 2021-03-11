قبل انتخابات مجلس فيفا.. مشاورات مكثفة للوفد المصري مع نظرائهم الأفارقة

عقد الوفد المصري في مدينة الرباط العاصمة المغربية، عدة جلسات واجتماعات مع رؤساء الاتحادات الأفريقية، ووفود الاتحادات التي ستشارك في انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي (فيفا) عن قارة إفريقيا غدا الجمعة، والمرشح لها هاني أبو ريدة.

وشهد فندق إقامة الوفود في الرباط، عدة جلسات من أبو ريدة عضو المجلس منذ 2009، وأحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية، ومحمد الشواربي عضو اللجنة، مع الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي المرشح بالتزكية لرئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، والعديد من رؤساء الاتحادات الأفريقية.

وحرص الوفد المصري على التواصل مع الوفود الإفريقية من أجل الحصول على الدعم والأصوات قبل العملية الانتخابية، لتأمين تواجد المهندس هاني أبو ريدة في عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للمرة الخامسة على التوالي.

يدخل أبو ريدة انتخابات مجلس فيفا عن إفريقيا يوم الجمعة المقبل، ضمن 4 متنافسين على مقعدين خاصين بالدول الناطقة بالعربية والإسبانية والبرتغالية. منافسو أبو ريدة هم المغربي فوزي لقجع، وجوستافو ندونج إيدو من غينيا بيساو، والجزائري خير الدين زطشي.

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