تياجو ألكانتارا: لم نتوقع احتلال المركز الثامن بالدوري في أسوأ كوابيسنا

الخميس، 11 مارس 2021 - 16:25

كتب : FilGoal

ليفربول - إيفرتون

لم يتوقع تياجو ألكانتارا لاعب وسط ليفربول أن يتقهقر فريقه إلى المركز الثامن في الدوري الإنجليزي يوما ما.

ليفربول كرر فوزه 2-0 على لايبزيج في إياب دور الـ16 وتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في ظل المعاناة التي يلاقيها في الدوري الإنجليزي، إذ خسر 7 من مبارياته العشرة الأخيرة بالمسابقة.

وقال تياجو في تصريحات لموقع ناديه: "الفوز على لايبزيج سيمثل دفعة إيجابية لحالتنا المعنوية".

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وأضاف "أعتقد أننا نستحق الاحتفال وأن نكون سعداء بشيء ما، ومن الآن فصاعدًا يمكننا الفوز بجميع المباريات المتبقية لنا".

وشدد "لقد كانت فترة صعبة بالنسبة لنا جميعًا لأنه في أسوأ كوابيسنا لم نتوقع أننا الآن في هذا المركز بالدوري الإنجليزي".

وأكمل "نحاول تقديم أفضل أداء ممكن ونحاول التحسن في كل جلسة تدريبية. أعتقد أن هذا الأداء شيء إيجابي لنا جميعًا".

مشاركة فابينيو في خط الوسط ضد لايبزيج، سمحت لتياجو العمل بشكل أكبر مع المهاجمين، وهو ما لم يفعله كثيرا في ظل لعب زميله البرازيلي كقلب دفاع طوال الأشهر الأخيرة بسبب الإصابات التي ضربت خط دفاع الريدز.

وأوضح "لقد استمتعت باللعب في مركز أكثر تقدمًا داخل الملعب لأنه عندنا تكون أقرب لمرمى الخصم تزداد فرصك في تسجيل الأهداف وصناعتها".

وأتم لاعب برشلونة وبايرن ميونيخ السابق "فابينيو لاعب رائع. يمنحنا الكثير من الثقة ومن الرائع اللعب بجانبه".

ليفربول تياجو ألكانتارا
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