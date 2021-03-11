مران الأهلي – الكشف عن موعد عودة معلول.. وأيمن أشرف يواصل التأهيل

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي أن علي معلول ظهير أيسر لفريق سينتظم في مران السبت المقبل بعدما أنهى البرنامج التأهيلي الذي خضع له الأيام الماضية.

علي معلول النادي : الأهلي الأهلي

وأدى على معلول برنامجا تأهيليا خلال الفترة الماضية للتعافي من إصابته بشد في العضلة الخلفية والتي أبعدته عن مباريات وتدريبات الفريق الماضية، بعد أن أصيب في مواجهة بايرن ميونيخ في كأس العالم للأندية.

وأوضح عبد الحفيظ أن معلول سيُشارك في المران الجماعي بعد غد، السبت بحسب الموقع الرسمي للأهلي.

وبدأ الأهلي ظهر اليوم الاستعداد لمباراة فيتا كلوب المهمة في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها يوم16 مارس الجاري في الكونغو الديمقراطية.

وأكمل عبد الحفيظ، بأن الفريق سيخوض تدريباته في التاسعة من صباح بعد غد، السبت، على ملعب التتش قبل بدء رحلة الكونغو لمواجهة فيتا كلوب، ويحصل على راحة غدا الجمعة.

وقال عبد الحفيظ إن الأهلي بدأ ظهر اليوم الاستعداد لمواجهة فيتا كلوب دون الحصول على راحة عقب مباراة الإسماعيلي أمس في الدوري الممتاز والتي حسمها الأهلي لصالحه بثنائية نظيفة.

وخاض أيمن أشرف، مدافع الفريق مرانا تأهيليا منفردا على هامش المران، بسبب إصابته بالإجهاد.

وفي نفس الإطار، طالب بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق لاعبيه بإغلاق صفحة الدوري الممتاز والتركيز في مواجهة فيتا كلوب الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا.

وخلال المحاضرة التي عقدها قبل مران الأهلي اليوم الخميس، طالب موسيماني اللاعبين بضرورة إغلاق الملف المحلي بعدما انتهى الفريق من مباراة الإسماعيلي أمس في الدوري.

وتحدث المدير الفني مع لاعبي الفريق عن ضرورة التركيز فيما هو قادم، وتحديداً مباراة فيتا كلوب، وشدد لهم على أهمية الاستعداد التام لهذه المباراة؛ من أجل تقديم عرض قوي ونتيجة جيدة.

وشرح موسيماني للاعبي الأهلي بعض الأمور الفنية الخاصة بالفترة المقبلة واستعدادات الأهلي لمباراة فيتا كلوب.