جوارديولا يتعجب من قرارات الـ VAR

تعجب بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي من قرارات حكم الفيديو المساعد في مباراة فريقه ضد ساوثامبتون، وأكد أنه لا يفهم سبب عدم احتساب ركلة جزاء لفيل فودين في الشوط الأول.

وعاد مانشستر سيتي إلى الانتصارات من جديد بعد التغلب على ساوثامبتون بخمسة أهداف مقابل هدفين ضمن مباريات الجولة 33 المقدمة من الدوري الإنجليزي.

وقال بيب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "نحن سعداء لأن النتيجة النهائية كانت 5-2، لكن في تلك اللحظة كانت النتيجة 1-1 في مباراة صعبة".

وأضاف "كانوا أفضل منا في أول 25 دقيقة. لقد فزنا بسبب جودة رياض محرز وكيفن دي بروين وفودين".

وحاول فودين الوقوف على قدميه ولعب الكرة بدلا من أن يسقط على الأرض، وبعد مراجعة حكم الفيديو، أبطل الحكم جون موس مزاعم ركلة جزاء، ويعتقد جوارديولا أن القرار كان من الممكن أن يكون مكلفا.

وأوضح "قرر عدم احتساب ركلة الجزاء كان لا يصدق. أنا لا أفهم ذلك. ربما في يوم من الأيام سيشرحون القواعد التي يسير عليها حكم الفيديو المساعد".

وأردف "أتمنى أن يتمكنوا يوما ما من شرح سبب كون إحدى اللعبات ركلة جزاء والأخرى لا. إذا كان الحكم لا يمكنه رؤيته فكيف لم يتمكن حكم الفيديو المساعد من رؤيتها بوضوح".

وأكمل "منذ توليت تدريب سيتي قبل نحو 5 سنوات، لم أنتقد الحكام. أنا فقط أريد الأمر أن يكون أكثر وضوحا".

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 68 نقطة في الصدارة منفردا بفارق 14 نقطة عن مانشستر يونايتد الذي يواجه وست هام الأحد المقبل، أما ساوثامبتون فتجمد رصيده عند 33 نقطة في المركز الـ14.

وحول سباق الفوز بالدوري، علق قائلا "الآن نتقدم بـ 14 نقطة مع تبقي 9 مباريات، لكننا نفكر في المباراة التالية أمام فولام".

وبات مانشستر سيتي في حاجة إلى الفوز في ست مباريات فقط من المباريات المتبقية بالدوري الإنجليزي لحسم اللقب دون النظر لنتائج مانشستر يونايتد.

وافتتح كيفن دي بروين التسجيل في الدقيقة 15 قبل أن يعادل وارد بروس النتيجة في الدقيقة 25 من ركلة جزاء، ورفض سيتي أن يخرج من الشوط الأول متعادلا ليسجل رياض محرز وإيكاي جوندوجان الهدفين الثاني والثالث على الترتيب في الدقيقتين 40 و48.

وفي الشوط الثاني سجل رياض محرز هدفه الثاني في الدقيقة 55 قبل أن يسجل تشي أدامز الهدف الثاني لساوثامبتون سريعا في الدقيقة 56، واختتم دي بروين التجيل في الدقيقة 59 ليسجل هدفه الثاني والخامس لفريقه.

وكان مانشستر سيتي قد حقق 15 انتصارا متتاليا في الدوري الإنجليزي قبل أن تتوقف السلسلة بالخسارة أمام مانشستر يونايتد بهدفين دون رد.