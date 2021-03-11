أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح وليفربول بعد عبور لايبزيج

تسابقت الصحف الإنجليزية في إبراز فوز ليفربول الثمين على لايبزيج في دوري أبطال أوروبا وعبوره لربع النهائي بفضل النجم المصري محمد صلاح.

وفاز ليفربول على لايبزج بهدفين دون رد في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا. وسجل صلاح هدف الريدز الأول.

تعرف على تقييم صلاح أمام لايبزيج من الصحف الإنجليزية

ويستعرض FilGoal.com عناوين صحف إنجلترا والتي تصدرها صلاح وليفربول.

ستار: لا شك في ذلك

كلوب انتظر لـ70 دقيقة ثم سجل فريقه ثنائية سريعة

ذا تايمز: مهاجمو ليفربول أنقذوا موسم كلوب

صلاح وماني يقودان ليفربول لربع نهائي دوري الأبطال

تليجراف: أفضل من ذي قبل

صلاح وماني يحجزان مقعدا لليفربول في ربع نهائي الأبطال

إكسبرس: زئير أحمر

ديلي ميل: جيدا جدا

ليفربول يضع أحزانه المحلية جانبا ويعبر إلى ربع نهائي دوري الأبطال

جارديان: صلاح وماني يخففان أوجاع ليفربول

ورفع صلاح رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 25 هدفا، 17 في الدوري كهداف للمسابقة و3 في كأس إنجلترا و5 في دوري أبطال أوروبا.

وعزز صلاح تربعه على عرش هدافي ليفربول في دوري أبطال أوروبا وسجل هدفه رقم 25.















ويستعد ليفربول لملاقاة ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الإثنين المقبل.