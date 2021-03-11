تعرف على تقييم صلاح أمام لايبزيج من الصحف الإنجليزية

نجح محمد صلاح مهاجم ليفربول في تسجيل هدف أمام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا ليقود فريقه للفوز والتأهل للدور التالي، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك النجم المصري بشكل أساسي في مباراة إياب دور الـ16 من دوري الأبطال والتي انتهت بفوز الريدز 2-0، ليكرر فوز لقاء الذهاب ويتأهل لربع النهائي.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام لايبزيج حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري اختلف بين 7 و8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ7.5 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي الريدز كان البرازيلي فابينيو الذي عاد للعب في خط الوسط، إذ حصل على 8.5 درجة كمتوسط تقييم.

ورفع صلاح رصيده من الأهداف هذا الموسم، إلى 25 هدفا، 17 في الدوري كهداف للمسابقة، و3 في كأس إنجلترا، و5 في دوري أبطال أوروبا.

ليفربول بطل دوري الأبطال في 2019 التحق بفرق بروسيا دورتموند وبورتو وباريس سان جيرمان في ربع النهائي.











ويستعد ليفربول لملاقاة ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي يوم الإثنين المقبل.