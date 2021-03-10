مؤتمر موسيماني: مباراة الإسماعيلي أفضل إعداد لمواجهة فيتا كلوب

الأربعاء، 10 مارس 2021 - 22:39

كتب : FilGoal

الأهلي - الإسماعيلي

يرى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي أن مباراة الإسماعيلي هي أفضل إعداد لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي.

وفاز الأهلي على الإسماعيلي بثنائية دون رد في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ12 للدوري المصري.(طالع التفاصيل)

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "مباراة الإسماعيلي أفضل إعداد لنا لمواجهة فيتا كلوب خارج ملعبنا، نجحنا في استغلال الفرص التي أتيحت لنا وسجلنا هدفين".

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وأضاف "على عكس مباراة فيتا السابقة كان لنا 20 فرصة سجلنا منهم هدفين ولم نحقق الفوز لذلك هذا أفضل إعداد للقاء المقبل".

وواصل "تحدثنا مع اللاعبين وأخبرناهم أن مباراة الإسماعيلي أفضل إعداد لمواجهة فيتا ويجب أن نسافر بثقة عالية بعد تحقيق الفوز".

وأتم تصريحاته "لا يوجد سر في تحسن الأداء في الشوط الثاني، الأداء لم يكن جيدا في الشوط الأول والتغييرات ساعدت في تطوير الأداء مثلما حدث أمام فيتا التبديلات هي التي سجلت الأهداف".

ويلعب الأهلي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة لمجموعات دوري أبطال إفريقيا ضد فيتا كلوب الكونغولي.

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