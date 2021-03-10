التفوق الأحمر مستمر.. الأهلي يهزم الإسماعيلي بثنائية ويصعب موقفه في الدوري

استعاد الأهلي انتصاراته وحقق الفوز على الإسماعيلي بثنائية دون رد في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ12 للدوري المصري.

وواصل الأهلي تفوقه على الإسماعيلي المستمر من عام 2010 عندما فاز الأصفر على الأحمر بثلاثية مقابل هدف، ومن وقتها والأحمر لا ينهزم أمام الدراويش.

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى النقطة 27 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري، بفارق 3 نقاط عن الزمالك المتصدر ويتبقى للأحمر مباراتين.

بينما تجمد رصيد الدراويش عند النقطة 10 في المركز السادس عشر بمنطقة الهبوط.

وصف المباراة

ظهر الإسماعيلي بشكل أخطر على المرمى في الدقائق الأولى من المباراة وهدد شكري نجيب مرمى محمد الشناوي بضربة رأسية قوية من ركلة ركنية مرت جوار القائم في الدقيقة 11.

ورد الأهلي بفرصة خطيرة من أجايي على مرمى محمد مجدي لكن الهجمة لم تكتمل بالشكل الصحيح ليبعد دفاع الإسماعيلي الكرة.

وعاد إبراهيم نور الدين حكم المباراة لمراجعة التحام بين حسين السيد ومحمد هاني داخل منطقة الجزاء الأحمر.

ليشير إلى استكمال اللعب وعدم وجود ركلة جزاء للدراويش.

ومرة جديدة انطلق الإسماعيلي بهجمة سريعة نحو مرمى الأهلي ووصلت الكرة إلى شكري نجيب الذي سدد بقوة واصطدمت الكرة في حسين الشحات وذهبت بعيدا في أخطر فرصة للفريق الأصفر.

وفي الدقائق الأخيرة من الشوط الأول ضغط الأهلي بقوة على مرمى الإسماعيلي وحصل الفريق الأحمر على ركلة حرة مباشرة من الناحية اليسرى سددها أفشة لكن محمد مجدي أبعدها ببراعة.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني دفع بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بمروان محسن بدلا من حسين الشحات.

وظهر الأهلي أكثر نشاطا في الهجوم مع بداية الشوط الثاني وحصل محمد شريف على مخالفة أمام منطقة جزاء الإسماعيلي بعد عرقلته من قبل محمد هاشم الذي حصل على إنذار.

وسدد أفشة الكرة لكن الحارس محمد مجدي تألق وأبعدها.

ومع استمرار الضغط من الأهلي نجح محمد شريف في المرور من دفاع الإسماعيلي والانفراد بالمرمى ليتعرض للعرقلة من قبل الحارس محمد مجدي ويحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 69.

وأكد حكام الفيديو صحة ركلة الجزاء التي احتسبها إبراهيم نور الدين، وتقدم المدافع المغربي بدر بانون لتسديد الركلة وسجل منها هدف تقدم الأهلي في الدقيقة 72.

وبعد الهدف أجرى الإسماعيلي 4 تغييرات لتنشيط الهجوم بنزول كل من عمر الوحش وشيلونجو وأحمد مدبولي وزياد طارق بدلا من محمد عادل ومحمد الشامي ومحمد حسن وفخر الدين بن يوسف.

وشارك أيضا رامي ربيعة في ثاني تغييرات الأهلي بدلا من محمد مجدي "أفشة".

وعاد صلاح محسن للمشاركة مع الأهلي بعد فترة من الغياب للإصابة وشارك بدلا من محمد شريف في الدقيقة 82.

وبعد دخوله أرض الملعب نجح صلاح محسن في خطف الكرة من دفاع الإسماعيلي والانطلاق نحو المرمى قبل أن يسدد ويسجل هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 88.

ليؤكد صلاح محسن فوز الأهلي واستعادة الفريق الأحمر للانتصارات بعد التعادل الماضي أمام فيتا كلوب.

وفي الدقائق الأخيرة شارك أكرم توفيق بدلا من جونيور أجايي. قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة.

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