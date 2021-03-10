سواريز يواصل حصد النقاط.. أتليتكو مدريد يتجنب السقوط ضد بلباو

حول أتليتكو مدريد تأخره ضد أتليتك بلباو لفوز ليتجنب السقوط مجددا في الدوري الإسباني.

وفاز أتليتكو مدريد على أتليتك بلباو بهدفين مقابل هدف في مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ18.

تقدم إيكر مونياين للضيوف في الدقيقة 21، وتعادل ماركوس يورنتي لأتليتكو مدريد في الدقيقة 45+1 من عمر الشوط الأول.

وسجل لويس سواريز هدف الانتصار لأصحاب الأرض في الدقيقة 51 من ركلة جزاء لينتصر أتليتكو مدريد.

سواريز الذي رفع رصيده لـ18 هدفا في الدوري، أصبح سببا رئيسيا في حصول فريقه على 15 نقطة بشكل مباشر في الدوري بفضل أهدافه الحاسمة.

الانتصار رفع رصيد أتليتكو مدريد للنقطة 62 من 26 مباراة ليواصل تربعه على صدارة الدوري.

ورفع أتليتكو مدريد الفارق بينه وبين برشلونة صاحب المركز الثاني لـ6 لنقاط، إذ يحتل الفريق الكتالوني الوصافة بـ56 نقطة.

بينما يحتل ريال مدريد المركز الثالث بـ54 نقطة، ولا يوجد لثلاثي المقدمة أي مباريات مؤجلة.

ويعد الانتصار هو الخامس لـ دييجو سيميوني على مارسيلينيو في المواجهات المباشرة بينهما.

كما يعد الفوز هو الأول لأتليتكو مدريد على ملعبه منذ 3 مباريات في الدوري.

ووصل جواو فيليكس لمباراته رقم 50 مع الفريق ليكون ثالث أصغر لاعب يخوض هذا العدد من المباريات في تاريخ أتليتكو مدريد بـ20 عاما و120 يوما.

أما هدف مونياين فيعد الثامن في مرمى أوبلاك خلال أخر 6 مباريات ليكون أسوأ سجل للحارس السلوفيني منذ انضمامه لأتليتكو مدريد.

فيما أصبح يورنتي ثاني أكثر لاعب وسط يساهم في أهداف في الدوريات الخمس الكبرى بـ17 هدفا (سجل 9 وصنع 8) بعد برونو فيرنانديش لاعب مانشستر يونايتد الذي أسهم في 27 هدفا.

وكان أتليتكو مدريد قد تعادل ضد ريال مدريد في المباراة الماضية بهدف لكل فريق.

ويلعب أتليتكو مدريد ضد خيتافي في المباراة المقبلة، بينما يلعب أتليتك بلباو ضد سلتا فيجو.