أروابارينا: عودة عبد الله السعيد إضافة كبيرة لبيراميدز.. وإصابة وادي مؤثرة

الأربعاء، 10 مارس 2021 - 20:42

كتب : FilGoal

بيراميدز - نكانا

أعرب رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق بيراميدز عن سعادته بتحقيق فوز كبير على نكانا الزامبي في افتتاح مشوار دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

وتغلب بيراميدز على نكانا بثلاثة أهداف دون رد سجلهم محمود وادي وإسلام عيسى ومحمد فاروق.

وقال أروابارينا في المؤتمر الصحفي: "سعيد بتحقيق فوز كبير في بداية مشوار دور المجموعات".

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وأضاف "أتوجه بالتهنئة للاعبين على الأداء في المباراة والاستحواذ".

وأوضح أروابارينا "الشوط الأول كان جيدا للغاية ولكن في الشوط الثاني تراجعنا بصورة كبيرة ربما بسبب تسجيل هدفين مبكرين بالإضافة لإصابة محمود وادي".

وكشف "الأمر السيء من المباراة إصابة وادي بشرخ وكسور في ضلعين ويستلزم ذلك علاجه لمدة طويلة وأتمنى شفائه".

وتابع "لا يوحد أمامنا فرصة للراحة وعلينا الإعداد سريعا لمباراة السبت قبل استئناف المشوار الإفريقي".

ويلعب بيراميدز مباراته المقبلة أمام نامونجو التنزاني يوم الأربعاء في دار السلام العاصمة التنزانية.

واختتم المدير الفني لبيراميدز تصريحاته "عبد الله السعيد لاعب رائع جدا ومهم وسيعود قريبا، يؤدي تدريبات غاية في القوة وهو لاعب هام، عودته ستكون إضافة قوية للفريق".

بيراميدز الكونفدرالية وادي عبد الله السعيد
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