كسر وشرخ.. بيراميدز يعلن إصابة محمود وادي

الأربعاء، 10 مارس 2021 - 20:32

كتب : FilGoal

محمود وادي - بيراميدز ونكانا

أعلن نادي بيراميدز، تشخيص إصابة محمود وادي المهاجم الفلسطيني للفريق.

وكشف مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي لنادي بيراميدز، عن إصابة محمود وادي بكسر في أحد الضلوع، وشرخ في ضلع آخر، حسبما كشف الأشعة السريعة التي خضع لها.

الجهاز الطبي كشف بأن اللاعب سيحتاج إلى علاج وتأهيل لفترة شهر على الأقل بشكل مبدئي.

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محمود وادي أصيب خلال مباراة بيراميدز مع نكانا ريد ديفيلز بالجولة الأولى من دور المجموعات للكونفدرالية الإفريقية.

وخرج محمود وادي مستبدلا في الدقيقة الـ34، ليشارك دييجو رولان بدلا منه.

كان الفلسطيني صاحب الـ26 عاما قد أحرز هدف فريقه الأول في اللقاء، قبل أن يخرج مصابا.

وفاز بيراميدز على نكانا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على ملعب الدفاع الجوي.

في الكونفدرالية بيراميدز محمود وادي
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