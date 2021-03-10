قبل رحلة الأهلي إلى أم درمان.. السودان يوافق على عودة الجماهير

ستكون مباراة الأهلي مع المريخ في أم درمان بحضور جماهيري بعد عودة الجماهير لمباريات الفرق القارية.

أعلنت وزارة الشباب والرياضة السودانية، الموافقة على عودة الجماهير للمدرجات في المباريات القارية للفرق السودانية.

وستعود الجماهير بمقدار 5 ألاف متفرج لكل مباراة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

القرار الجديد، يعني إقامة مباراة الأهلي مع المريخ في السودان بحضور جماهيري.

ويلتقي الأهلي مع المريخ يوم 2 أبريل، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

كان الأهلي قد واجه سيمبا في تنزانيا بحضور جماهيري شبه كامل أيضا، فيما يلعب الفريق مع فيتا كلوب يوم 16 مارس بحضور جماهيري أيضا.