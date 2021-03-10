مؤتمر أرتيتا: نريد الثأر مما حدث ضد أولمبياكوس.. وما حدث في تلك المباريات يلخص موسمنا

الأربعاء، 10 مارس 2021 - 19:35

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا - أرسنال

يريد ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال من فريقه أن يثأر مما حدث ضد أولمبياكوس اليوناني الموسم الماضي بعدما أقصاه من الدوري الأوروبي بطريقة درامية وذلك حينما يلتقيان مجددا غدا الخميس.

ويحل أرسنال ضيفا على أولمبياكوس في ملعب كارايسكاكيس في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

وكان أولمبياكوس أقصى أرسنال من الدوري الأوروبي الموسم الماضي بعدما تعادل مع أرسنال بهدفين لكل فريق لكن تسجيل هدفين في إنجلترا تسببا في تأهل الفريق اليوناني.

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وتحدث أرتيتا في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الأربعاء قائلا: "ما حدث الموسم الماضي كان من الصعب تقبله خاصة أن النهاية كانت قاسية للغاية بعد كل ما قدمناه خلال المباراتين كذلك مع الفرصة التي أتيحت لأوباميانج في نهاية اللقاء".

وأضاف "لكننا تقبلنا الأمر ولدينا بعض الشعور حيال أولمبياكوس ونريد تصحيح ما حدث".

وأكمل المدرب الإسباني "لقد استنزفتنا تلك الهزيمة عاطفيا فقد كان من الممكن أن تنتهي المباراة بشكل جميل لكنها انتهت بطريقة قاسية لنا واستغرق الأمر بعض الوقت لتجاوزه لأن ما حدث كان مؤلما".

وعن مستوى أرسنال في الدوري الإنجليزي قال أرتيتا: "النقط التي فقدناها في ثلاث مباريات خارج ملعبنا ضد ولفرهامبتون وأستون فيلا وبيرنلي يلخص قليلا موسمنا".

وأتم أرتيتا "كان يجب أن نحصل على الكثير من تلك المباريات لنصبح في مكان مختلف بالدوري، لكن الحقيقة أنه ليس لدينا طريقة للفوز وعلينا أن نجد طريقة للانتصار وأن نكون في مستوى ثابت ونحن نخوض مباراة كل ثلاثة أيام، هذا أكبر شيء علينا تحسينه".

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