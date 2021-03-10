مؤتمر مورينيو: كرة القدم تعطيك فرصة للعودة.. لم أفكر في ترك توتنام

نفى جوزيه مورينيو مدرب توتنام، التفكير بأي لحظة في الرحيل عن الفريق.

المدرب البرتغالي تحدث عن فريقه قبل مواجهتي دينامو زغرب وأرسنال، وتحدث أيضا عن علاقته بدانييل ليفي مالك النادي.

عقد جوزيه مورينيو، مؤتمرا صحفيا اليوم الأربعاء قبيل مباراة ديماو زغرب في الدوري الأوروبي.

وجاء مؤتمر مورينيو كالتالي:

"لدينا لاعبين مميزين في خط الهجوم، وحين يكون الفريق في حالة جيدة، ويكونوا في ثقتهم ويلعبون بسعادة، تكون لنا مميزات عديدة".

"بالتأكيد هي ميزة بأن تملك مجموعة رائعة من اللاعبين كهؤلاء".

جاريث بيل وكين

"هذه النسخة من جاريث بيل، ليست التي بدأت الموسم. هو يلعب بهذا المستوى الرائع منذ شهرين، وبالتأكيد مستواه رائع. هاري كين أيضا حاضر بمستوى رائع".

"لا يمكنني استبدال هاري كين بـ أي لاعب في هذا الفريق، لأنه يعني لنا الكثير وهو لاعب رائع".

"جيوفاني لو سيلسو ليس جاهزا بعد، لكن لا يمكننا فعل شيء بسبب إصابته السابقة. الجميع جاهز باستثنائه، لكن هل سألعب بنفس الفريق؟ لا".

مباراة دينامو زغرب

"لن نلعب بنفس الفريق الذي فاز على كريستال بالاس بالتأكيد، لكن أي فريق سنلعب به، سيكون قويا".

مباراة أرسنال

"في 6 ديسمبر واجهنا أرسنال في ملعبنا، وفي 3 ديسمبر لعبوا على أرضهم ضد رابيد فيينا، في نفس الوقت كنا نلعب في النمسا أمام لاسك. هل كانت هذه ميزة لأرسنال؟" ردا على سؤال حول احتمالية أفضلية لتوتنام بسبب لعب توتنام أمام دينامو زغرب الخميس، في حين لعب أرسنال أمام أوليمبياكوس في اليونان بنفس التوقيت، ثم مواجهتهما يوم الأحد.

وردا على سؤال حول 20 سنة لـ دانييل ليفي كمالك لتوتنام، قال مورينيو "دائما أظهر الاحترام لمديري، ولست مرتاحا للرد على هذا السؤال. كل ما أستطيع قوله، أنني وخلال سنة ونصف من العمل معه، كانت علاقتنا احترافية رائعة، يحاول فيها توفير الظروف الجيدة لنا، ومن جانبي أحاول توفير أفضل نسخة مني، ومن كل من حولي لمصلحة الفريق".

"سأكون ممتنا إذا استطعت المساعدة بـ تخليد ذكرى تولي ليفي العشرين لإدارة توتنام ببطولة. أرى أن من الظلم أحيانا محاسبة ملاك الفرق بالبطولات، لكن البطولات هي ملح وفلفل كرة القدم، سأكون سعيدا إذا حققتها لـ توتنام".

دانييل ليفي يحتفل هذا الموسم بمرور 20 سنة على توليه ملكية نادي توتنام.

هل فكر في الرحيل عن توتنام في يناير؟

أبدا. لم أفكر أبدا في ترك توتنام. كرة القدم قد تمنحك فرصة واحدة للعودة، وهذا ما حدث. لم أقل يوما أنني أستحق التواجد في مكان بسبب ما كنت عليه، فقط كن متواضعا في تلك اللحظة"

توتنام يستضيف دينامو زغرب مساء غد الخميس، في ذهاب دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي.

ويلعب توتنام مع أرسنال يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي.