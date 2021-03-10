نقل محمود وادي إلى المستشفى بعد إصابة قوية أمام نكانا

غادر محمود وادي مهاجم بيراميدز ملعب الدفاع الجوي وتم نقله إلى المستشفى القريبة من الملعب بعد إصابته في الشوط الأول من مواجهة نكانا.

محمود وادي النادي : بيراميدز بيراميدز

وسجل وادي هدف الافتتاح في المباراة بالدقيقة الثانية وانتهى الشوط الأول بتقدم بيراميدز بهدفين دون رد.

وكشف مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي في بيراميدز بنقل وادي إلى المستشفى من أجل الاطمئنان عليه بعد إصابته في مباراة نكانا.

وتم استبدال وادي في الدقيقة 34 من عمر اللقاء بعد إصابة قوية نتيجة لاصطدام مع لاعب الفريق الزامبي.

وأوضح المنيري أن الإصابة قوية في الضلوع بسبب الالتحام القوي ولذلك تم نقله سريعا لإجراء الفحوصات اللازمة.

ويجري وادي آشعة مقطعية سريعا على الصدر من أجل معرفة مدى حجم وقوة الإصابة التي تعرض لها.

ويفتتح بيراميدز مبارياته في دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية بمواجهة نكانا.

ويقع بيراميدز في المجموعة التي تضم نكانا والرجاء المغربي ونامونجو التنزاني.

وكان بيراميدز قد حصل على وصافة النسخة الأخيرة من بطولة الكونفدرالية بعد الخسارة أمام نهضة بركان المغربي.