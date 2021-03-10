استدعاء والتر بواليا إلى منتخب الكونغو الديمقراطية لأول مرة

الأربعاء، 10 مارس 2021 - 18:32

كتب : محمد عبد العظيم

الأهلي - المريخ

شهدت قائمة الكونغو الديمقراطية المستدعاة للتوقف الدولي المقبل تواجد والتر بواليا مهاجم الأهلي للمرة الأولى.

وضمت قائمة الكونغو الديمقراطية 31 لاعبا بينهم بواليا مهاجم الأهلي.

ويلعب منتخب الكونغو الديمقراطية مباراتين في التوقف الدولي المقبل أمام كل من الجابون وجامبيا ضمن التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021.

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ويحتل منتخب الكونغو الديمقراطية المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن الجابون وجامبيا متصدري المجموعة.

وانضم والتر بواليا إلى الأهلي من الجونة في يناير الماضي ضمن صفقات سوق الانتقالات الشتوية.

لعب والتر بواليا 17 مباراة هذا الموسم بين فريقي الجونة والأهلي وسجل 4 أهداف وصنع هدفا واحدا.

وشارك بواليا مع الأهلي حتى الآن في 12 مباراة بينهم 6 في الدوري المصري و3 في دوري أبطال إفريقيا ومثلهم في كأس العالم للأندية.

ولم يسجل بواليا مع الأهلي سوى هدف وحيد كان في شباك المريخ في دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي الكونغو الديمقراطية والتر بواليا
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