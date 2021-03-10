منافس الزمالك - في الـ+95.. الترجي يهزم اتحاد بن قردان.. ورفض طلبه قبل مواجهة الأبيض

خطف الترجي فوزا قاتلا أمام اتحاد بن قردان بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ17 من الدوري التونسي.

وسجل طه ياسين الخنيسي هدف فوز الترجي القاتل الذي جاء في الدقيقة 95 بضربة رأسية قوية.

ليرفع الترجي رصيده إلى النقطة 40 في صدارة الدوري التونسي بفارق 10 نقاط عن النجم الساحلي صاحب المركز الثاني.

ويستعد الترجي لمواجهة النجم الساحلي يوم السبت المقبل قبل السفر إلى مصر لمواجهة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا.

وطلب الترجي تأجيل مباراة النجم الساحلي من أجل الاستعداد لمواجهة الزمالك لكن رابطة الدوري التونسي رفضت الطلب.

ويلعب الترجي ضد الزمالك يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الرابعة من مجموعات البطولة.

وفاز الترجي قبل أيام على الزمالك في استاد رادس بثلاثية مقابل هدف.

الفريق التونسي يتصدر المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، ويأتي بعده مولودية الجزائر برصيد 5 نقاط، ثم الزمالك بنقطتين وأخيرا تونجيث السنغالي بنقطة.