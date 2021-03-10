منافس الزمالك - في الـ+95.. الترجي يهزم اتحاد بن قردان.. ورفض طلبه قبل مواجهة الأبيض

الأربعاء، 10 مارس 2021 - 17:40

كتب : FilGoal

الترجي - الزمالك - موقع الزمالك الرسمي

خطف الترجي فوزا قاتلا أمام اتحاد بن قردان بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ17 من الدوري التونسي.

وسجل طه ياسين الخنيسي هدف فوز الترجي القاتل الذي جاء في الدقيقة 95 بضربة رأسية قوية.

ليرفع الترجي رصيده إلى النقطة 40 في صدارة الدوري التونسي بفارق 10 نقاط عن النجم الساحلي صاحب المركز الثاني.

أخبار متعلقة
فاروق جعفر: لا توجد نية لأي تغيير في الجهاز الفني للزمالك.. ولم نعاقب اللاعبين بعد لقاء الترجي بنشرقي لأشرف قاسم: ما أثير عن اعتراضي على استبدالي ضد الترجي شائعات النقاز: ذهبت إلى لاعبي الزمالك بعد مباراة الترجي.. والجميع يعرف تفاصيل أزمتي

ويستعد الترجي لمواجهة النجم الساحلي يوم السبت المقبل قبل السفر إلى مصر لمواجهة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا.

وطلب الترجي تأجيل مباراة النجم الساحلي من أجل الاستعداد لمواجهة الزمالك لكن رابطة الدوري التونسي رفضت الطلب.

ويلعب الترجي ضد الزمالك يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الرابعة من مجموعات البطولة.

وفاز الترجي قبل أيام على الزمالك في استاد رادس بثلاثية مقابل هدف.

الفريق التونسي يتصدر المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، ويأتي بعده مولودية الجزائر برصيد 5 نقاط، ثم الزمالك بنقطتين وأخيرا تونجيث السنغالي بنقطة.

الترجي الزمالك دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
تشكيل الأهلي - بيكهام يقود الجبهة اليسرى.. وشريف مهاجم أمام الإسماعيلي 4 دقيقة | الدوري المصري
استدعاء والتر بواليا إلى منتخب الكونغو الديمقراطية لأول مرة 7 دقيقة | إفريقيا
مؤتمر سولشاير: رحيل كافاني؟ يضيف الكثير لنا.. وراشفورد لن يواجه ميلان 21 دقيقة | أوروبا
رئيس يوفنتوس السابق: رونالدو كان توقيع خاطئ ويجب بيعه 44 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر بيولي – مواجهة يونايتد ليست نهائيا.. ومنبهر بفوزهم على سيتي 53 دقيقة | أوروبا
منافس الزمالك - في الـ+95.. الترجي يهزم اتحاد بن قردان.. ورفض طلبه قبل مواجهة الأبيض 59 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مباشر في الكونفدرالية – بيراميدز (2) - (0) نكانا.. جوووول ثاااان إسلام عيسى ساعة | الكونفدرالية
تقرير فرنسي: القبض على مشجع لسان جيرمان أطلق إنذار الحريق في فندق برشلونة ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف – أزمة كبرى مع موسيماني خلف عقوبة كهربا.. اللاعب موقفه "متأزم" في الأهلي 2 الأهلي يقرر إيقاف كهربا لمدة شهر ويغرمه 200 ألف جنيه 3 مؤتمر موسيماني: لم أشاهد مباراة مثل تلك في حياتي.. وغضب شديد بسبب سؤال بواليا 4 إعلان عقوبة مصطفى محمد النهائية
قد ينال إعجابك