انتهت في الكونفدرالية – بيراميدز (3) - (0) نكانا.. انتصار سهل

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي بيراميدز ونكانا التي تقام في الجولة الأولى من الكونفدرالية في ملعب الدفاع الجوي لحساب المجموعة الرابعة.

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نهاية المباراة بانتصار بيراميدز بثلاثية دون رد.

ق90+1: جوووووول ثالث لبيراميدز عن طريق محمد فاروق بتسديدة يسارية قوية من داخل منطقة الجزاء.

ق83: العارضة تحرم بيراميدز من هدف محقق بعد تسديدة ساقطة رائعة من دييجو رولان.

ق82: العارضة تحرم إيريك تراوري من هدف محقق لبيراميدز.

ق53: القائم ينقذ هدفا من الفريق الزامبي عن طريق أكيم مومبا.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم بيراميدز بهدف دون رد.

دقيقة واحدة وقت محتسب بدل من الضائع.

ق34: التبديل الأول لبيراميدز بخروج محمود وادي ومشاركة دييجو رولان.

ق30: إصابة قوية لمحمود وادي عقب اصطدامه بقوة بحارس نكانا وتوقف اللعب لخروجه.

ق9: جوووول ثاااان لبيراميدز عن طريق إسلام عيسى بتسديدة زاحفة من داخل منطقة الجزاء.

ق2: جووول أول لـ بيراميدز. ركنية نفذها إسلام عيسى وأخطأ الحارس في إبعادها، لتصل إلى محمود وادي الذي يتسلمها ويسجل في المرمى.

انطلاق المباراة.