تشكيل بيراميدز – رمضان يقود الهجوم ضد نكانا.. ورولان على دكة البدلاء

يقود رمضان صبحي هجوم بيراميدز ضد فريق نكانا الزامبي في أولى مباريات دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

ودفع رودلفو أروابارينا المدير الفني للفريق برمضان صبحي في خط الهجوم مع محمود وادي.

ويجلس دييجو رولان على مقاعد البدلاء.

فيما يلعب أحمد أيمن منصور بجوار علي جبر في خط الدفاع.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حارس: شريف إكرامي.

الدفاع: محمد حمدي – أحمد أيمن منصور – علي جبر – أحمد فتحي.

الوسط: عمر جابر – محمود حمادة – نبيل عماد "دونجا".

الهجوم: إسلام عيسى – رمضان صبحي – محمود وادي.

ويجلس على دكة البدلاء كل من:

أحمد الشناوي - دودو الجباس - إيريك تراوري - محمد فاروق - أسامة جلال - دييجو رولان - إبراهيم عادل.

ويقع بيراميدز في المجموعة الرابعة مع نكانا بالإضافة للرجاء المغربي ونامونجو التنزاني.