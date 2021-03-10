جناح يوفنتوس فخور بالأداء أمام بورتو رغم توديع دوري الأبطال

يشعر خوان كوادرادو جناح يوفنتوس بالفخر بسبب أداء فريقه رغم توديع دوري أبطال أوروبا على يد بورتو الذي لعب بعشرة لاعبين لفترة ليست قصيرة.

وقتل بورتو يوفنتوس وصمد لـ120 دقيقة رغم النقص العددي منذ الشوط الثاني ليخطف بطاقة التأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا من قلب تورينو في إيطاليا.

وقال كوادرادو في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كان بإمكاننا التسجيل في البداية لتسهيل المباراة من خلال فرصة ألفارو موراتا ولكنها لم تسكن الشباك".

وأضاف "لعبنا الشوط الثاني بإيمان قوي في قدرتنا على العودة. على أي حال، أنا فخور بالأداء الذي قدمناه".

وأكمل النجم الكولومبي "من المؤسف ارتطام تسديدتي بالقائم، لقد افتقدنا الحظ".

وأتم كوادرادو "علينا الآن الاستمرار في القتال في الدوري الإيطالي".

وخسر بورتو من يوفنتوس بثلاثة أهداف لهدفين في إياب دور الـ16 من دوري الأبطال.

ولكن بسبب التعادل في مجموع المباراتين بأربعة أهداف لكل فريق وقاعدة الهدف خارج الأرض تأهل بورتو لربع النهائي وودع يوفنتوس المسابقة.

وكرر بورتو إنجازه بالتأهل لربع النهائي بعد موسم 2018-2019.

فيما فشل يوفنتوس للموسم الثاني على التوالي في التأهل لربع النهائي بعدما خسر في الدور نفسه الموسم الماضي ضد ليون.