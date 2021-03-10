فيتا كلوب لـ في الجول: مواجهة الأهلي بحضور 3000 مشجع.. وكنا نأمل في زيادة العدد

الأربعاء، 10 مارس 2021 - 15:22

كتب : محمد عبد العظيم

الأهلي - فيتا كلوب - دوري أبطال إفريقيا

كشف ديبا يفيس مدير الكرة بنادي فيتا كلوب الكونغولي أعداد الحضور الجماهيري لمواجهة الأهلي في رابع جولات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على فيتا كلوب يوم الثلاثاء المقبل الموافق 16 مارس، بعدما انتهت مواجهة الذهاب في القاهرة بالتعادل 2-2.

وقال يفيس لـ FilGoal.com: "وصلنا على موافقة السلطات الصحية في الكونغو بدخول 3000 مشجع في مباراة الأهلي".

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وأضاف "كنا نأمل في زيادة العدد، لكن بسبب الوضع الحالي وأزمة كورونا فالزيادة أمر صعب وأبلغنا كاف بذلك وننتظر موافقته النهائية لكن لا توجد عقبات في ذلك".

وأكمل "سنبدأ من اليوم عملية بيع التذاكر، سيتم تخصيص 2800 تذكرة لجماهير الفريق و200 تذكرة خاصة بمجلس إدارة النادي وكذلك للنادي الأهلي إذا رغبت جماهيره في الدخول، وسعر التذكرة هو 5 دولار وسيتم فتح الأبواب مبكرا لسهولة دخول الجماهير".

وأتم "سيدير اللقاء جوشوا بوندو الحكم البوتسواني، ويعاونه كلا من الموزمبيقي أرسينو مارينجولا وسورو فاتسواني من ليسوتو والحكم الرابع سيكون كيتسو سيباندا من بوتسوانا".

وسبق أن قاد بوندو مباراتين للأهلي في نسخة 2020 من دوري أبطال إفريقيا، الأولى أمام كانو سبورت في إياب الدور التمهيدي الثاني وفاز الأهلي 4-0.

ومن ثم مواجهة النجم الساحلي التونسي في الجولة الأولى من دور المجموعات للنسخة ذاتها والتي انتهت بهزيمة الأهلي بهدف دون رد وطرد أيمن أشرف مدافع الفريق.

الحكم البوتسواني البالغ 43 عاما أدار في النسخة الجارية من دوري الأبطال مواجهة دور المجموعات بين كايزر تشيفز الجنوب إفريقي وهورويا كوناكري الغيني والتي انتهت بالتعادل السلبي 0-0.

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