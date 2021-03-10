للشهر السادس على التوالي.. صلاح يتوج بجائزة أفضل هدف لليفربول

الأربعاء، 10 مارس 2021 - 15:09

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - ليستر سيتي

توج محمد صلاح نجم ليفربول بجائزة أجمل هدف سجله الفريق في شهر فبراير المنصرم.

وحصد صلاح الجائزة بالهدف الذي سجله في شباك ليستر سيتي بعد لمسة ساحرة من زميله روبرتو فيرمينو.

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كان لاعب المقاولون العرب قد توج بالجائزة في كل أشهر الموسم الجاري.

في سبتمبر بهدفه أمام ليدز يونايتد، وفي أكتوبر بهدفه ضد إيفرتون، وفي نوفمبر برائعته أمام أتالانتا، وحصد هدفه الشهير ضد كريستال بالاس جائزة ديسمبر، بينما توج هدفه في مرمى وست هام يونايتد بجائزة يناير.

رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم وصل إلى الرقم 24، 17 في الدوري كهداف للمسابقة و3 في كأس إنجلترا و4 في دوري أبطال أوروبا.

ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي ابتعد شيئا فشيئا عن المنافسة على لقب الدوري، بل ويجد صعوبة في احتلال مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، قبل 10 جولات من ختام المسابقة.

ويحتل ليفربول المركز الثامن في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة.

ويستعد ليفربول لملاقاة لايبزيج في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

محمد صلاح ليفربول
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