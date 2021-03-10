مانشستر يونايتد يُعين مديرا رياضيا وتقنيا لـ "تعزيز عمليات كرة القدم من أجل المستقبل"

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي تعيين جون مورتوف مديرا رياضيا ودارين فليتشر مديرا تقنيا وذلك لـ "تعزيز عمليات كرة القدم من أجل مستقبل النادي".

وأوضح النادي في بيانه عبر الموقع الرسمي أدوار الثنائي: "سيكون لدى جون القيادة والمسؤولية الشاملة للعمليات والاستراتيجية في جميع وظائف كرة القدم".

وأضاف البيان "سيعمل دارين بشكل وثيق مع جون لإضافة المدخلات الفنية والتوجيه في جميع مجالات كرة القدم والأداء. سيركز على نهج منسق وطويل الأمد لتطوير اللاعبين والتشكيل".

وقال إد وودوارد، نائب الرئيس التنفيذي لـ مانشستر يونايتد: "هذه تعيينات مهمة للغاية تعزز التقدم الذي أحرزناه كنادٍ في السنوات الأخيرة في سعينا الدؤوب لتحقيق النجاح".

وأكمل "لقد قطعنا بالفعل خطوات كبيرة إلى الأمام في الطريقة التي ندير بها عمليات كرة القدم لدينا، والفوائد واضحة في عودة ظهور مواهب الأكاديمية إلى الفريق الأول. هذا المنصب الجديد هو تطور طبيعي يسخر من صفاته القيادية وسنوات خبرته في اللعبة".

وواصل "إنجازات دارين الرائعة كلاعب ورحلته الخاصة من الأكاديمية إلى الفائز بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا تعني أنه يحترم بشكل طبيعي ويفهم هذا الجزء الحيوي من الحمض النووي للنادي".

وأتم "يسعدني قبول جون ودارين لهذه الأدوار، وأتطلع إلى المساهمة التي سيقدمونها، جنبا إلى جنب مع أولي وبقية الموظفين، بينما نبني نحو النجاح في المستقبل".

قال جون مورتوف عبر الموقع الرسمي: "هذا وقت ممتع للجميع في مانشستر يونايتد حيث يؤدي الفريق الأول والأكاديمية وفريق السيدات أداءً قويا، ولا يزال هناك الكثير من التطوير في المستقبل. إنه لشرف كبير أن أكون جزءا من هذه العملية".

فيما أضاف دارين فليتشر: "من الرائع أن أعود إلى النادي ويسعدني أن أتولى هذا الدور الجديد. نحن نسير في الاتجاه الصحيح وأنا أتطلع إلى مواصلة العمل مع أولي جونار سولشاير وفريقه".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني برصيد 54 نقطة بفارق 11 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر في ترتيب الدوري الإنجليزي.

ويستعد الشياطين الحمر لمواجهة ساخنة أمام ميلان الإيطالي في دور الـ 16 من الدوري الأوروبي.

فيما سيلتقي ليستر سيتي في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في 21 مارس.