سلبية مسحة بيراميدز قبل مواجهة نكانا

أعلن نادي بيراميدز سلبية مسحته الطبية التي أجراها الفريق سواء للاعبين أو الجهاز الفني أو الإداري أو الطبي، وعدم وجود أي إصابات بفيروس كورونا قبل مواجهة نكانا الزامبي في الكونفدرالية.

ويحل نادي نكانا ضيفا على بيراميدز في السادسة مساء يوم الأربعاء في استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات أولى جولات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية.

ويقع بيراميدز ضمن المجموعة الرابعة التي تضم الرجاء المغربي وناكانا ونامونجو.

ويواجه بيراميدز نظيره نكانا اليوم الأربعاء، ثم نامونجو يوم 17 مارس المقبل، فيما يواجه الرجاء المغربي خارج ملعبه أولا يوم 2 أبريل ثم يوم 11 أبريل على ملعبه.

ويختتم بيراميدز دور المجموعات بمواجهتي نكانا الزامبي يوم 21 من الشهر المقبل، ثم نامونجو يوم 28 من نفس الشهر.

وكان بيراميدز قد فاز في الجولة الـ15 أمام أسوان بنتيجة 2-0 ضمن يوم السبت.