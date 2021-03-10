المصري: تفاجأنا من مطالب العراقي عند التجديد.. ولا يوجد عرض رسمي من الأهلي

أوضح طارق هاشم عضو مجلس إدارة المصري البورسعيدي حقيقة مفاوضات النادي مع كريم العراقي، وكشف صعوبة انضمام اللاعب لـ الأهلي.

وقال طارق هاشم: "كريم العراقي من ناشئي المصري، ووقع أعلى عقد للاعب ناشئ مقابل 400 ألف جنيه، احتفلنا به بعد إنجاز المنتخب الأولمبي وصرفنا مكافأة تشجيعية قدرها 50 ألف جنيه".

وأضاف عبر إذاعة أون سبورت "طلبنا منه تعديل عقده في نفس اليوم، واتفقنا على 800 ألف جنيه، وبالفعل وقع على بياض".

وواصل "ثم فوجئنا بعد نصف ساعة بعودته مجددا إلى مقر النادي، وقال لا أريد التجديد بهذا المبلغ، لأنه تحدث مع وكيله تامر النحاس الذي قال له ما هذا المبلغ، ولا يجب أن تتحرك بدوني".

وتابع "وقع اللاعب على نسخة واحدة، وطلبها وبالفعل سلمنا اللاعب عقده، طلب الوكيل مليون و200 ألف جنيه، وفئة أولى".

وأكمل "فوجئنا أيضا بطلبه وضع شرط جزائي في عقده قيمته مليون دولار، ورفضنا حتى لا يسدد الشرط الجزائي في أي وقت ويرحل، لابد أن نحافظ على حقوق".

وأوضح "لا يوجد عرض رسمي من الأهلي بل اللاعب من سرب للمقربين منه أن أحد مسؤولي الأهلي يتحدث معه".

وأردف "الأهلي لن يضم لاعبا من المصري بدليل إنهم كانوا يريدون التعاقد مع إسلام عيسى وعقد مدير التعاقدات أمير توفيق أكثر من جلسة بالفعل واتفقنا على ضم 3 لاعبين من الأهلي إسلام محارب وهشام محمد وأحمد الشيخ إضافة إلى 15 مليون جنيه".

وأتم "عند حسم العقود وتسليم الاستغناء وصرف الشيكات، فوجئنا بقطع التواصل من جانبهم، وقالوا إن اللجنة الفنية قررت عدم ضم أي لاعب من النادي المصري".

وكان FilGoal.com قد أوضح في وقت سابق أن مفاوضات التجديد بين العراقي والمصري قد فشلت.

وعلم FilGoal.com أن الجلسة فشلت بسبب تمسك العراقي بالتجديد لمدة موسم واحد، والحصول على 1.8 مليون جنيه سنويا، عوضا عن 300 ألف جنيه قيمة عقده الحالي.

وفي المقابل، يريد المصري التجديد للعراقي لمدة 4 مواسم، بينهم موسمين متبقيين في عقده الحالي، بحيث يحصل على 1.2 مليون جنيه في الموسم الجاري، ثم يزيد عقده تدريجيا ليصل إلى 2 مليون جنيه في الموسم الأخير.

ولم يصل المصري والعراقي إلى اتفاق، لتفشل جلسة التفاوض، ويستمر تجميد العراقي خارج معسكر الفريق.

ويحاول المصري تجديد تعاقد كريم العراقي الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.