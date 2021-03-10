صن: يونايتد يحاول تجديد وتحسين عقد برونو فيرنانديز.. وشرط من اللاعب للموافقة

الأربعاء، 10 مارس 2021 - 11:59

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي - برونو فيرنانديز

عرض نادي مانشستر يونايتد عقدا جديدا على لاعبه برونو فيرنانديز لـ5 سنوات، إلا أن رد اللاعب لم يأت كما كان متوقعا. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "صن" البريطانية.

وقال التقرير إن يونايتد عرض على اللاعب عقدا يمتد لـ5 مواسم وسيزيد راتبه لـ200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

لكن فيرنانديز طالب أولا بمعرفة خطط النادي للاستمرار في التطور مستقبلا قبل الالتزام معه بعقد طويل الأمد.

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وكان برونو (26 عاما) قد انضم إلى يونايتد مقابل 55 مليون يورو، بالإضافة إلى 25 مليون أخرى كحوافز في يناير 2020.

ووقع الدولي البرتغالي مع يونايتد على عقد يمتد لـ5 أعوام ونصف براتب أسبوعي يقدر بـ100 ألف جنيه إسترليني.

ورغم تألقه اللافت غير أن فيرنانديز يحتل المركز السابع في قائمة أعلى رواتب لاعبي يونايتد.

فدافيد دي خيا يتقاضى 375 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع ويليه بول بول بوجبا بـ290 ألف.

ثم يأتي كل من أنتوني مارسيال وإدينسون كافاني وماركوس راشفورد والقائد هاري ماجواير قبله في الترتيب.

وشارك فيرنانديز خلال الموسم الجاري في 41 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 23 هدفا وصنع 13 آخرين.

ولعب البرتغالي بقميص يونايتد في 63 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 35 هدفا وصنع 21 آخرين.

في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز
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