جيرارد: لا أرغب في خلافة كلوب.. أتمنى استمراره لسنوات عديدة

قال ستيفن جيرارد مدرب رينجرز إنه لا يرغب في أن يحل محل يورجن كلوب مدرب ليفربول الحالي، مشيرا إلى أنه يتمنى استمراره لسنوات عديدة لأنه واحد من أفضل المدربين. وذلك في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية".

وصرح جيرارد: "أحب كلوب".

وواصل "جماهير ليفربول لا تريدني أن أكون مدربا للنادي، يريدون يورجن كلوب للاستمرار في مهمته، أنا معهم في ذلك تماما".

وأكمل "لا يجب ألا نتحدث عن ذلك، لدينا واحد من أفضل المدربين يدير فريقنا حاليا، وأحبه".

وأتم "آمل أن يستمر لأعوام مقبلة، لكن لدي وظيفة هنا، لا أعتقد أنه من المفيد أن نتحدث عن ذلك الأمر، آمل أن يستمر يورجن كلوب مع ليفربول لسنوات عديدة".

ليفربول خسر 6 مباريات من أصل آخر 10 مواجهات خاضها وفاز في 4 في كل المسابقات.

جيرارد تولى تدريب رينجرز في الفترة من يونيو 2018 وحتى الوقت الحالي، أسطورة ليفربول بدأ في التخطيط لحصد هذا اللقب منذ توليه المهمة.

نجم إنجلترا السابق قاد رينجرز في 159 مباراة بكل المسابقات فاز في 106 وتعادل 33 وخسر 20 مباراة.

رينجرز خلال الموسم الحالي لم يخسر مع جيرارد في أي مباراة، إذ فاز 28 مرة وتعادل 4 مرات وحصد 88 نقطة بفارق 20 نقطة عن سيلتك الوصيف.