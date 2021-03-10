مصدر مقرب من كارتيرون لـ في الجول: الزمالك تواصل معه للعودة.. وموقف المدرب الفرنسي

كشف مصدر مقرب من باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للزمالك عن تفاصيل المفاوضات التي حدثت بين الطرفين في الأيام الماضية من أجل عودة المدرب الفرنسي لتولى المهمة الفنية للفريق الأبيض.

وقال مصدر مقرب من كارتيرون -طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com: "الزمالك تواصل مع وكيل المدرب الفرنسي لمعرفه رأيه في العودة لتدريب الفريق الأبيض مرة أخرى".

وأضاف "التواصل بين الزمالك مع وكيل كارتيرون بدأ للمرة الأولى قبل مباراة الترجي في دوري أبطال إفريقيا".

وأوضح "وعندما تم عرض الأمر على المدرب الفرنسي أبلغ وكيله أن يرد على النادي الأبيض بأن الشرط الجزائي في تعاقده مع التعاون يبلغ مليون دولار، وهذا ما يجب على الزمالك دفعه من أجل إنهاء تعاقده مع النادي السعودي.".

وأشار "لكن النادي الأبيض رأى أن هذا المبلغ كبير للغاية، وعاد بعد أيام للتواصل مع وكيل كارتيرون لمعرفة إمكانية تحمل المدرب الفرنسي جزءا من الشرط الجزائي على أن يتحمل الزمالك الجزء الآخر، الأمر الذي رفضه كارتيرون أيضا".

وأكمل "وبعد ذلك توقفت المحادثات بين الزمالك ووكيل كارتيرون".

موقف المدرب

وأتم المصدر تصريحاته "كارتيرون لا يمانع العودة لتدريب الزمالك ولكن بشرط الحصول على راتب أكبر مما كان يحصل عليه في ولايته الأولى مع النادي الأبيض، خاصة أن راتبه الحالي في التعاون أكبر بكثير من راتبه السابق مع القلعة البيضاء".

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وفسخ كارتيرون تعاقده مع الزمالك قبل أيام من مواجهة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي أمام الرجاء المغربي، ورحل لتدريب فريق التعاون السعودي.

وتولى كارتيرون تدريب الزمالك خلفا للصربي ميتشو، وقاد الفريق الأبيض للفوز ببطولتي السوبر المصري وكأس السوبر الإفريقي.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن تواصل الزمالك مع هيكتور كوبر المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر لمعرفة رأيه في تدريب الفريق، الأمر الذي قابله المدرب الأرجنتيني بالاعتذار. (طالع التفاصيل)

وخسر الزمالك المباراة الأخيرة له في دوري أبطال إفريقيا مع مدربه الحالي جايمي باتشيكو أمام الترجي التونسي بثلاثية مقابل هدف، ولم يحقق الأبيض سوى فوز واحد خلال آخر 5 مباريات ما بين الدوري ودوري الأبطال وكان أمام الإسماعيلي بهدفين لهدف.