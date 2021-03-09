مصدر مقرب من كوبر لـ في الجول: اعتذر عن عدم تدريب الزمالك

اعتذر هيكتور كوبر المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر عن عدم قبوله لتدريب الزمالك في الوقت الحالي مفضلا انتظار عرض لتدريب أحد المنتخبات.

وقال مصدر مقرب من كوبر –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com: "كوبر اعتذر عن عدم قبول تدريب الزمالك في الوقت الحالي مفضلا انتظار عرض لتدريب منتخب خاصة مع الظروف الصعبة التي تواجه كل الفرق في العالم بسبب فيروس كورونا".

وواصل "أحد مسؤولي اللجنة المديرة للزمالك تواصل معنا وأبلغنا بأن كوبر في صدارة المرشحين لقيادة الزمالك".

واستدرك المصدر "لكن كوبر اعتذر عن عدم قبول المهمة رغم إدراكه لقيمة النادي والعناصر الرائعة الموجودة في الفريق".

وأتم المصدر حديثه "كوبر يثق جدا في نفسه وعمله وإمكانات لاعبي الزمالك لأنه متابع جيد للكرة المصرية لكنه يرفض المخاطرة في الوقت الحالي ورفض بالفعل عروضا خليجية".

وكان مصدر مقرب من مدرب فالنسيا وإنتر ميلان السابق كشف لـFilGoal.com عن تواصل اللجنة التي تدير الزمالك مع كوبر عن طريق مساعده السابق ولاعب الفريق الأبيض أسامة نبيه.

وقال: "الزمالك تحدث مع أسامة نبيه مساعد كوبر السابق بشأن تولي الأرجنتيني تدريب الفريق".

واستدرك "لكن الأمر لم يرتق للمفاوضات الرسمية، ولايزال في مرحلة استطلاع الرأي".

وأتم "كوبر في إجازة حاليا ورفض تدريب أكثر من ناد خلال الفترة الأخيرة من الولايات المتحدة وروسيا والإمارات والسعودية، بسبب ظروف كورونا ولأنه يريد العودة مع ناد كبير ومشروع مغر".

يذكر أن كوبر قاد منتخب مصر للتأهل لكأس العالم 2018 بعد غياب 28 عاما عن المشاركة في المونديال، ورحل المدرب الأرجنتيني عن الفراعنة بعد انتهاء المشاركة في روسيا بثلاث هزائم.

ثم تولى الأرجنتيني المخضرم مسؤولية منتخب أزباكستان في أغسطس 2018 ورحل بعد عام كان سجله خلاله الفوز في 7 مباريات وتعادل في 3 مناسبات من أصل 17 لقاء.