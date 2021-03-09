انتهت ليلة الأبطال - بوروسيا دورتموند (2) (2) إشبيلية.. تأهل مجنون

يستقبل بوروسيا دورتموند الألماني نظيره إشبيلية الإسباني في ملعب سيجنال إيدونا بارك بإياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

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تأهل دورتموند بفوزه 5-4 في مجموع المباراتين

نهاية المباراة

ق.+97 تقنية الفيديو تقرر عدم احتساب ركلة جزاء لـ إشبيلية

ق.+95 جوووووول النصيري يسجل برأسية

ق.90 احتساب 6 دقائق وقتا محتسبا بدل ضائع

ق.89 خروج نيكو شولتس ودخول دان أكسل زاجادو في دفاع دورتموند

ق.88 إنقاذ جديد من بونو! تسديدة من داهود وبونو يتصدى بثبات

ق.86 رأسية من جول كوندي يتصدى لها مارفين هيتس بصعوبة

ق.86 دخول منير الحدادي بدلا سوسو، وإيفان راكيتيتش بدلا من فيرناندو

ق.84 تصدٍ غير عادي من بونو أمام تسديدة محمود داهود بعد عمل جماعي عظيم في المرتدة

ق.79 دخول أوليفر توريس بدلا من أوسكار

ق.75 إنذار لـ فيرناندو بعد تدخل عنيف على جيلينجهام، وإنذار لـ دييجو كارلوس بعد تدخل بالمرفق على هالاند في نفس اللعبة

ق.69 جوووووووووول النصيري يسجل من ركلة جزاء بنجاح

ق.67 ركلة جزاء لـ إشبيلية بعد عرقلة إيمري تشان لـ دي يونج، والألماني يحصل على بطاقة صفراء

ق.67 أوسكار ينفذ ركلة حرة رائعة بالتخصص لكن مارفين هيتس يواصل التألق

ق.67 دخول فيليكس باسلاك بدلا من هازارد في صفوف دورتموند

ق.64 تسديدة أرضية زاحمة من أليخاندرو جوميز يتصدى لها مارفين هيتس

ق.60 خروج أوكامبوس وجوان خوردان ودخول لوك دي يونج وأليخاندرو جوميز

ق.59 تسديدة قوية من أوكامبوس يتصدى لها مارفين هيتس

ق.55 أوكامبوس تحصل على بطاقة صفراء أيضا لدفعه هالاند بعد احتفاله الصاخب

ق.55 بطاقة صفراء لـ هالاند بسبب احتفاله الذي استفز لاعبي إشبيلية

ق.54 جوووووووووول هالاند ينبري مجددا ويسجل بنجاح هذه المرة رغم ارتماء بونو في نفس الزاوية

ق.53 الحكم يقرر إعادة ركلة الجزاء بقرار من تقنية الفيديو بعد تقدم ياسين بونو عن الخط أثناء تنفيذ الركلة!

ق.52 هالاند يهدر ركلة الجزاء بعد تصدي ياسين بونو!

ق.51 إلغاء الهدف بداعي مخالفة، واحتساب ركلة جزاء لـ دورتموند بسبب مخالفة سابقة من كوندي على هالاند قبل التسجيل

ق.48 جووووووووول هالاند يسجل الثاني بعد تبادل الكرة مع هازارد واعتراضات بالجملة من لاعبي إشبيلية بسبب خالفة محتملة في حق فيرناندو

ق.46 تهديد أول من دورتموند! هالاند يهرب خلف دفاع إشبيلية ويرسل عرضية نحو هازارد الذي لم يصب المرمى بتسديدته

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.35 جوووووووووول عكس مجريات اللقاء هالاند يسجل الأول لـ دورتموند بعد تمريرة رويس الذي استغل خطأ دفاعي أندلسي

ق.35 تسديدة قوية من أوكامبوس من مسافة قريبة للمرمى لكن الدفاع يتصدى لها بأعجوبة

ق.24 حصار رهيب من إشبيلية لـ دورتموند.. الفريق الألماني يعاني في إكمال تمريرتين متتاليتين

ق.21 بطاقة صفراء لـ ماتيو موري لاعب دورتموند بعد تدخل عنيف على مواطنه أوسكار رودريجيز

ق.18 فرصة خطيرة لـ إِشبيلية! انطلاقة رائعة من أوكامبوس وتسديدة يمينية من سوسو تمر بجوار القائم بقليل

ق.10 سيطرة كاملة لـ إشبيلية وضغط شديد على مرمى دورتموند

ق.3 تسديدة صاروخية من أوكامبوس يتصدى لها مارفين هيتس بذراع واحد

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل