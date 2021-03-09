قائمة بيراميدز – عودة أسامة جلال.. واستمرار غياب السعيد أمام نكانا

الثلاثاء، 09 مارس 2021 - 20:51

كتب : FilGoal

فريق بيراميدز

أعلن رودوفلو أروابارينا المدير الفني لـ بيراميدز عن قائمة فريقه لمواجهة نكانا الزامبي في افتتاح مباريات دور المجموعات لكأس الكونفدرالية غدا الأربعاء.

وشهدت القائمة عودة المدافع أسامة جلال بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن مواجهتي المصري وأسوان الأخيرتين.

فيما يغيب عبد الله السعيد وأحمد توفيق وجون أنتوي.

أخبار متعلقة
مؤتمر أروابارينا: نكانا فريق خبير إفريقيًا ومواجهته لن تكون سهلة مؤتمر نكانا - بيراميدز والرجاء الأقرب للقب الكونفدرالية.. نسعى لنتيجة إيجابية

ويحاول بيراميدز حصد لقب المسابقة التي حل وصيفا لها الموسم الماضي في ظهوره القاري الأول.

قائمة بيراميدز:

حراسة المرمى: شريف إكرامي – أحمد الشناوي

الدفاع: أحمد أيمن منصور – علي جبر – محمد حمدي – أحمد فتحي – أسامة جلال

الوسط: عمر جابر – إيريك تراوري – إسلام عيسى – رمضان صبحي – محمد فاروق – نبيل دونجا – محمود حمادة – إبراهيم عادل

الهجوم: محمود وادي – دييجو رولان – دودو الجباس

بيراميدز
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر ليلة الأبطال – يوفنتوس يواجه بورتو 4 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مباشر ليلة الأبطال - بوروسيا دورتموند ضد إشبيلية 8 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
طبيب الزمالك يكشف حقيقة إصابة باتشيكو في التدريبات 9 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل ليلة الأبطال – رونالدو وموراتا يهاجمان بورتو.. وبونوتشي يعود لدفاع يوفنتوس 38 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
التعادل يحسم مواجهة الاتحاد وغزل المحلة 46 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل ليلة الأبطال – هالاند يقود دورتموند.. والنصيري في هجوم إشبيلية 47 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مصدر مقرب من كوبر لـ في الجول: اعتذر عن عدم تدريب الزمالك 47 دقيقة | الدوري المصري
قائمة بيراميدز – عودة أسامة جلال.. واستمرار غياب السعيد أمام نكانا ساعة | الكونفدرالية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف – أزمة كبرى مع موسيماني خلف عقوبة كهربا.. اللاعب موقفه "متأزم" في الأهلي 2 الأهلي يقرر إيقاف كهربا لمدة شهر ويغرمه 200 ألف جنيه 3 مؤتمر موسيماني: لم أشاهد مباراة مثل تلك في حياتي.. وغضب شديد بسبب سؤال بواليا 4 مدير فناربخشة: لن نضم مصطفى محمد ولو أصبح ميسي لهذا السبب
قد ينال إعجابك