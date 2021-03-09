قائمة بيراميدز – عودة أسامة جلال.. واستمرار غياب السعيد أمام نكانا

أعلن رودوفلو أروابارينا المدير الفني لـ بيراميدز عن قائمة فريقه لمواجهة نكانا الزامبي في افتتاح مباريات دور المجموعات لكأس الكونفدرالية غدا الأربعاء.

وشهدت القائمة عودة المدافع أسامة جلال بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن مواجهتي المصري وأسوان الأخيرتين.

فيما يغيب عبد الله السعيد وأحمد توفيق وجون أنتوي.

ويحاول بيراميدز حصد لقب المسابقة التي حل وصيفا لها الموسم الماضي في ظهوره القاري الأول.

قائمة بيراميدز:

حراسة المرمى: شريف إكرامي – أحمد الشناوي

الدفاع: أحمد أيمن منصور – علي جبر – محمد حمدي – أحمد فتحي – أسامة جلال

الوسط: عمر جابر – إيريك تراوري – إسلام عيسى – رمضان صبحي – محمد فاروق – نبيل دونجا – محمود حمادة – إبراهيم عادل

الهجوم: محمود وادي – دييجو رولان – دودو الجباس