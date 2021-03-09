سلبية مسحة الأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي

أعلن أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي في الأهلي سلبية المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا للفريق الأحمر الخاصة بمباراة الإسماعيلي.

ويلعب الأهلي ضد الإسماعيلي مساء غدا الأربعاء، في الجولة الـ12 من الدوري المصري بملعب برج العرب.

وخضع الأهلي للمسحة الطبية أمس الإثنين استعدادا للمباراة والتي جاءت نتيجتها سلبية.

ويدخل الأهلي المباراة بقائمة تخلو من أي ظهير أيسر، بسبب إصابة التونسي علي معلول واستبعاد أيمن أشرف الذي يعاني من الإجهاد. (تعرف على القائمة من هنا)

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة من 10 مباريات، ويأتي الإسماعيلي في المركز الـ16 برصيد 10 نقاط من 14 مباراة.