سلبية مسحة الأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي

الثلاثاء، 09 مارس 2021 - 19:38

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - المريخ

أعلن أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي في الأهلي سلبية المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا للفريق الأحمر الخاصة بمباراة الإسماعيلي.

ويلعب الأهلي ضد الإسماعيلي مساء غدا الأربعاء، في الجولة الـ12 من الدوري المصري بملعب برج العرب.

وخضع الأهلي للمسحة الطبية أمس الإثنين استعدادا للمباراة والتي جاءت نتيجتها سلبية.

أخبار متعلقة
قائمة الأهلي – دون ظهير أيسر.. وعودة ناصر وربيعة وأكرم ضد الإسماعيلي مرجان لـ في الجول: الأهلي يسافر إلى الكونغو الديمقراطية بطائرة خاصة.. والعامري رئيسا للبعثة قائمة الإسماعيلي – استمرار غياب مجدي وصادق ضد الأهلي في الجول يكشف - كيف يفكر موسيماني لحل أزمة الجبهة اليسرى أمام الإسماعيلي

ويدخل الأهلي المباراة بقائمة تخلو من أي ظهير أيسر، بسبب إصابة التونسي علي معلول واستبعاد أيمن أشرف الذي يعاني من الإجهاد. (تعرف على القائمة من هنا)

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة من 10 مباريات، ويأتي الإسماعيلي في المركز الـ16 برصيد 10 نقاط من 14 مباراة.

الأهلي الإسماعيلي الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
تشكيل ليلة الأبطال – رونالدو وموراتا يهاجمان بورتو.. وبونوتشي يعود لدفاع يوفنتوس 18 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
التعادل يحسم مواجهة الاتحاد وغزل المحلة 25 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل ليلة الأبطال – هالاند يقود دورتموند.. والنصيري في هجوم إشبيلية 26 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مصدر مقرب من كوبر لـ في الجول: اعتذر عن عدم تدريب الزمالك 27 دقيقة | الدوري المصري
قائمة بيراميدز – عودة أسامة جلال.. واستمرار غياب السعيد أمام نكانا 40 دقيقة | الكونفدرالية
سجل ضعيف ورقم لم يحدث منذ 14 عاما.. هل يحقق برشلونة المستحيل مجددا ضد باريس سان جيرمان؟ 42 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
في الدرجة الثالثة – إنقاذ حارس مصر للتأمين من اشتباه في بلع اللسان ساعة | مصر
والد كافاني: نجلي لا يشعر بالراحة في إنجلترا.. يحب فكرة اللعب لبوكا جونيورز ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف – أزمة كبرى مع موسيماني خلف عقوبة كهربا.. اللاعب موقفه "متأزم" في الأهلي 2 الأهلي يقرر إيقاف كهربا لمدة شهر ويغرمه 200 ألف جنيه 3 مؤتمر موسيماني: لم أشاهد مباراة مثل تلك في حياتي.. وغضب شديد بسبب سؤال بواليا 4 مدير فناربخشة: لن نضم مصطفى محمد ولو أصبح ميسي لهذا السبب
قد ينال إعجابك