قائمة الأهلي – دون ظهير أيسر.. وعودة ناصر وربيعة وأكرم ضد الإسماعيلي

الثلاثاء، 09 مارس 2021 - 16:29

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - فيتا كلوب - دوري أبطال إفريقيا

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي قائمة فريقه لمباراة الإسماعيلي في الجولة 12 من الدوري، على استاد برج العرب.

وشهدت القائمة غياب أيمن أشرف بسبب الإجهاد، حيث لم يتدرب أمس الإثنين، مثله مثل طاهر محمد طاهر، وكذلك يستمر غياب وليد سليمان للإصابة.

ويدخل الأهلي المباراة دون ظهير أيسر، في ظل غياب علي معلول ومحمود وحيد كذلك للإصابة.

أخبار متعلقة
مرجان لـ في الجول: الأهلي يسافر إلى الكونغو الديمقراطية بطائرة خاصة.. والعامري رئيسا للبعثة قائمة الإسماعيلي – استمرار غياب مجدي وصادق ضد الأهلي فضل لـ في الجول: لاعبان يحلان مشكلة الأهلي الهجومية.. وأتمنى تعظيم دور المدير الرياضي لهذا السبب

وشهدت القائمة أيضا غياب حمدي فتحي لاعب وسط الفريق بسبب تراكم البطاقات.

ولكن على مستوى عودة اللاعبين، عاد للقائمة ناصر ماهر لأول مرة منذ 13 ديسمبر 2020 حينما تعرض لإصابة في الكتف ضد مصر للمقاصة.

وكذلك عاد أكرم توفيق وصلاح محسن بعد تعافيهما من إصابتين عضليتين.

وعاد رامي ربيعة لقائمة الفريق لأول مرة في الدوري منذ مباراة الإنتاج الحربي في يناير الماضي، قبل السفر لمونديال الأندية.

وأتت القائمة كالتالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير

الدفاع: أحمد رمضان "بيكهام" – محمد هاني – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – بدر بانون – سعد سمير

الوسط: ناصر ماهر – أكرم توفيق – أليو ديانج - عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة" – حسين الشحات – أحمد نبيل "كوكا" – جونيور أجايي

الهجوم: والتر بوليا – مروان محسن – محمد شريف – صلاح محسن

الأهلي الإسماعيلي في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقرير: ريبيري يقترب من الرحيل عن فيورنتينا.. وخياران متاحان للاعب 10 دقيقة | الدوري الإيطالي
جوارديولا ينفجر في وجه مراسل: سنفوز 18-0 على ساوثامبتون! 32 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قبل المواجهة المرتقبة.. مانشستر يونايتد يراقب وضع دوناروما مع ميلان 32 دقيقة | أوروبا
"التحدي الأصعب".. انهيار سونينج وتأثيره على إنتر ساعة | الدوري الإيطالي
مصدر مقرب من كوبر لـ في الجول: الزمالك طلب استطلاع رأيه بشأن تدريب الفريق ساعة | الدوري المصري
ليكيب: نيمار يحاول إقناع ميسي مجددا بالانضمام لـ سان جيرمان ساعة | الدوري الفرنسي
قائمة الأهلي – دون ظهير أيسر.. وعودة ناصر وربيعة وأكرم ضد الإسماعيلي ساعة | الدوري المصري
كومان: العودة ضد سان جيرمان؟ لا شيء مستحيل.. والظروف مختلفة عن 2017 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف – أزمة كبرى مع موسيماني خلف عقوبة كهربا.. اللاعب موقفه "متأزم" في الأهلي 2 الأهلي يقرر إيقاف كهربا لمدة شهر ويغرمه 200 ألف جنيه 3 مؤتمر موسيماني: لم أشاهد مباراة مثل تلك في حياتي.. وغضب شديد بسبب سؤال بواليا 4 بيان من الزمالك بسبب واقعة بنشرقي وحقوق سوهاج: من أبشع صور التعصب وسنتخذ الإجراءات القانونية
قد ينال إعجابك