قائمة الأهلي – دون ظهير أيسر.. وعودة ناصر وربيعة وأكرم ضد الإسماعيلي

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي قائمة فريقه لمباراة الإسماعيلي في الجولة 12 من الدوري، على استاد برج العرب.

وشهدت القائمة غياب أيمن أشرف بسبب الإجهاد، حيث لم يتدرب أمس الإثنين، مثله مثل طاهر محمد طاهر، وكذلك يستمر غياب وليد سليمان للإصابة.

ويدخل الأهلي المباراة دون ظهير أيسر، في ظل غياب علي معلول ومحمود وحيد كذلك للإصابة.

وشهدت القائمة أيضا غياب حمدي فتحي لاعب وسط الفريق بسبب تراكم البطاقات.

ولكن على مستوى عودة اللاعبين، عاد للقائمة ناصر ماهر لأول مرة منذ 13 ديسمبر 2020 حينما تعرض لإصابة في الكتف ضد مصر للمقاصة.

وكذلك عاد أكرم توفيق وصلاح محسن بعد تعافيهما من إصابتين عضليتين.

وعاد رامي ربيعة لقائمة الفريق لأول مرة في الدوري منذ مباراة الإنتاج الحربي في يناير الماضي، قبل السفر لمونديال الأندية.

وأتت القائمة كالتالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير

الدفاع: أحمد رمضان "بيكهام" – محمد هاني – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – بدر بانون – سعد سمير

الوسط: ناصر ماهر – أكرم توفيق – أليو ديانج - عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة" – حسين الشحات – أحمد نبيل "كوكا" – جونيور أجايي

الهجوم: والتر بوليا – مروان محسن – محمد شريف – صلاح محسن