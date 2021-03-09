مؤتمر أروابارينا: نكانا فريق خبير إفريقيًا ومواجهته لن تكون سهلة

الثلاثاء، 09 مارس 2021 - 19:30

كتب : FilGoal

رودولفو أروابارينا - عمر جابر - بيراميدز

شدد رودولفو أروابارينا المدير الفني لـ بيراميدز، على صعوبة مباراة فريقه أمام نكانا الزامبي.

بيراميدز يستقبل نكانا في ملعب الدفاع الجوي بأولى جولات دور المجموعات لكأس الكونفدرالية.

وصرّح أروابارينا في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: "مباراة نكانا ستكون صعبة، البدايات دائما مهمة".

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وأضاف: "نرغب في المنافسة على لقب الكونفدرالية، إنها بطولة مهمة بالنسبة لنا".

وتابع: "نسعى لتحقيق الفوز الثالث على التوالي محليا وقاريا".

وواصل: "نكانا فريق قوي صاحب خبرات إفريقية، ومواجهته لن تكون سهلة".

وأكمل: "نحن جاهزون، نتائجنا مؤخرا كانت جيدة ونسعى للتحسن أكثر".

وأتم: "علينا التمتع بالاستمرارية ومواصلة المهمة على مختلف الأصعدة".

وحل بيراميدز وصيفا في النسخة الماضية من الكونفدرالية بعد خسارته النهائي أمام نهضة بركان.

بيراميدز الكونفدرالية في إفريقيا
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