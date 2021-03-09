مؤتمر نكانا - بيراميدز والرجاء الأقرب للقب الكونفدرالية.. نسعى لنتيجة إيجابية

يرى كيلفين كايندو المدير الفني لفريق نكانا الزامبي أن بيراميدز والرجاء المغربي الأقرب لتحقيق لقب الكونفدرالية هذا الموسم.

ويستضيف بيراميدز فريق نكانا ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويقع فريقا بيراميدز ونكانا في المجموعة الرابعة التي تضم الرجاء ونامونجو التنزاني.

وقال كايندو في المؤتمر الصحفي: "بيراميدز فريق قوي للغاية ويمتلك لاعبين على أعلى مستوى ولكن في النهاية هي مباراة نسعى لتحقيق نتيجة جيدة".

وتابع "الدوري الزامبي قوي ويخلق منافسة قوية ومن أهم البطولات في إفريقيا والمنافسة فيه صعبة".

وأوضح كايندو "أشكر نادي بيراميدز على حسن الضياف والاستقبال".

وشدد المدير الفني لفريق نكانا "أرشح بيراميدز والرجاء المغربي للمنافسة على لقب الكونفدرالية في النهاية".

وتابع "من الصعب تحقيق التوازن بين المنافسة القارية والمحلية في ظل عدم وجود بدلاء متاحين، رحلات السفر الطويلة في البطولات القارية تجعل اللاعبين يشعرون بصعوبة بالغة إجهاد واضح".

واختتم تصريحاته "الفريق فقد العديد من النقاط السهلة في الدوري وجعله ذلك يحتل المركز السادس عشر في الترتيب، نسعى للعودة بقوة وتقديم المستوى المطلوب للخروج من الأزمة".

أما كيليفن مايا قائد نكانا فأوضح "نحتاج إلى تجميع أكبر عدد من النقاط وهو ما نسعى إليه في مواجهة بيراميدز القوي".

وشدد "اللعب أمام فرق من شمال إفريقيا يجعل الأمور صعبة للغاية، لأن طرق اللعبة مختلفة تماما عن باقي الكرة الإفريقية".

وتابع "بيراميدز فريق قوي، تابعت بعض مبارياته ويمتلك إمكانيات هائلة ولاعبين على أعلى مستوى".

واختتم تصريحاته "بيراميدز كان قريبا من تحقيق لقب الكونفدرالية ووصلوا للنهائي في النسخة الماضية، لكن نكانا سيعمل على تقديم أفضل ما لديه".