مؤتمر نكانا - بيراميدز والرجاء الأقرب للقب الكونفدرالية.. نسعى لنتيجة إيجابية

الثلاثاء، 09 مارس 2021 - 18:37

كتب : FilGoal

نكانا الزامبي

يرى كيلفين كايندو المدير الفني لفريق نكانا الزامبي أن بيراميدز والرجاء المغربي الأقرب لتحقيق لقب الكونفدرالية هذا الموسم.

ويستضيف بيراميدز فريق نكانا ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويقع فريقا بيراميدز ونكانا في المجموعة الرابعة التي تضم الرجاء ونامونجو التنزاني.

أخبار متعلقة
كاف يحدد موعد وطاقم التحكيم لمواجهة بيراميدز ونكانا في الكونفدرالية قرعة الكونفدرالية - بيراميدز ضد الرجاء ونكانا والفائز من بريميرو ونامونجو مدافع يونايتد السابق: ما قاله سانشيز نكتة.. من السهل دوما لوم الآخرين إيقاف ديلي ألي بسبب "نكتة فيروس كورونا"

وقال كايندو في المؤتمر الصحفي: "بيراميدز فريق قوي للغاية ويمتلك لاعبين على أعلى مستوى ولكن في النهاية هي مباراة نسعى لتحقيق نتيجة جيدة".

وتابع "الدوري الزامبي قوي ويخلق منافسة قوية ومن أهم البطولات في إفريقيا والمنافسة فيه صعبة".

وأوضح كايندو "أشكر نادي بيراميدز على حسن الضياف والاستقبال".

وشدد المدير الفني لفريق نكانا "أرشح بيراميدز والرجاء المغربي للمنافسة على لقب الكونفدرالية في النهاية".

وتابع "من الصعب تحقيق التوازن بين المنافسة القارية والمحلية في ظل عدم وجود بدلاء متاحين، رحلات السفر الطويلة في البطولات القارية تجعل اللاعبين يشعرون بصعوبة بالغة إجهاد واضح".

واختتم تصريحاته "الفريق فقد العديد من النقاط السهلة في الدوري وجعله ذلك يحتل المركز السادس عشر في الترتيب، نسعى للعودة بقوة وتقديم المستوى المطلوب للخروج من الأزمة".

أما كيليفن مايا قائد نكانا فأوضح "نحتاج إلى تجميع أكبر عدد من النقاط وهو ما نسعى إليه في مواجهة بيراميدز القوي".

وشدد "اللعب أمام فرق من شمال إفريقيا يجعل الأمور صعبة للغاية، لأن طرق اللعبة مختلفة تماما عن باقي الكرة الإفريقية".

وتابع "بيراميدز فريق قوي، تابعت بعض مبارياته ويمتلك إمكانيات هائلة ولاعبين على أعلى مستوى".

واختتم تصريحاته "بيراميدز كان قريبا من تحقيق لقب الكونفدرالية ووصلوا للنهائي في النسخة الماضية، لكن نكانا سيعمل على تقديم أفضل ما لديه".

الكونفدرالية نكانا بيراميدز
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر في الدوري - الاتحاد (0)-(0) غزل المحلة.. انطلاق المباراة بعد قليل دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر نكانا - بيراميدز والرجاء الأقرب للقب الكونفدرالية.. نسعى لنتيجة إيجابية 9 دقيقة | الكونفدرالية
مؤتمر ليلة الأبطال – نافاس: سنهاجم برشلونة.. ولا أريد التحدث عن ريال مدريد الآن 15 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
قائمة برشلونة – غياب أراوخو وبيكيه أمام سان جيرمان 15 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر ليلة الأبطال – دي يونج: غياب نيمار مفيد لنا.. ومؤمنون بإمكانية الريمونتادا 29 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر ليلة الأبطال – بوكيتينو: ريمونتادا برشلونة من الماضي.. ولا أستطيع الإجابة على ذلك السؤال 34 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
في الجول يكشف - كيف يفكر موسيماني لحل أزمة الجبهة اليسرى أمام الإسماعيلي 39 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: ريبيري يقترب من الرحيل عن فيورنتينا.. وخياران متاحان للاعب 51 دقيقة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف – أزمة كبرى مع موسيماني خلف عقوبة كهربا.. اللاعب موقفه "متأزم" في الأهلي 2 الأهلي يقرر إيقاف كهربا لمدة شهر ويغرمه 200 ألف جنيه 3 مؤتمر موسيماني: لم أشاهد مباراة مثل تلك في حياتي.. وغضب شديد بسبب سؤال بواليا 4 مدير فناربخشة: لن نضم مصطفى محمد ولو أصبح ميسي لهذا السبب
قد ينال إعجابك