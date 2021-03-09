في الجول يكشف - كيف يفكر موسيماني لحل أزمة الجبهة اليسرى أمام الإسماعيلي

أزمة في الجبهة اليسرى يعاني منه الأهلي ومدربه بيتسو موسيماني قبل مواجهة الإسماعيلي في الدوري.

ويلعب الأهلي ضد الإسماعيلي مساء غدا الأربعاء، في الجولة الـ12 من الدوري المصري بملعب برج العرب.

يدخل الأهلي المباراة بقائمة تخلو من أي ظهير أيسر، بسبب إصابة التونسي علي معلول واستبعاد أيمن أشرف الذي يعاني من الإجهاد. (تعرف على القائمة من هنا)

فكيف يفكر موسيماني في حل هذه الأزمة أمام الإسماعيلي. هذا ما يكشفه FilGoal.com.

يضع موسيماني 4 خيارات أمامه لحل أزمة الجبهة اليسرى خلال مباراة الإسماعيلي.

الحل الأول

يرى موسيماني أن قائمة فريقه لمباراة الإسماعيلي بها أكثر من لاعب يستطيع قيادة الجبهة اليسرى.

وأن أحمد رمضان "بيكهام" الظهير الأيمن هو صاحب الحظ الأوفر لشغل مركز الظهير الأيسر أمام الدراويش.

الحل الثاني

ويعتبر لاعب الوسط أكرم توفيق هو ثاني الخيارات أمام موسيماني للمشاركة في مركز الظهير الأيسر أمام الإسماعيلي، لما يملكه من لياقة بدنية عالية وقدرة على الدفاع.

الحل الثالث

ثالث الأفكار التي قد نجدها من موسيماني خلال مباراة الإسماعيلي لحل أزمة الجبهة اليسرى هي الدفع بمحمد هاني في هذا المركز، ومشاركة أحمد رمضان بيكهام في مركزه الأصلي على يمين الملعب.

الحل الرابع

وأخيرا وبنسبة ضعيفة قد يعتمد موسيماني على الجناح الأيمن حسين الشحات في مركز الظهير الأيسر، ويعد هذا الخيار الأضعف بالنسبة للمدرب نظرا لوجود أكثر من حل وحتى لا يخسر الفريق جهود الشحات في الناحية الهجومية.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة من 10 مباريات، ويأتي الإسماعيلي في المركز الـ16 برصيد 10 نقاط من 14 مباراة.