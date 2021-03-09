في الجول يكشف - كيف يفكر موسيماني لحل أزمة الجبهة اليسرى أمام الإسماعيلي

الثلاثاء، 09 مارس 2021 - 18:07

كتب : FilGoal

موسيماني وأزمة الجبهة اليسرى

أزمة في الجبهة اليسرى يعاني منه الأهلي ومدربه بيتسو موسيماني قبل مواجهة الإسماعيلي في الدوري.

ويلعب الأهلي ضد الإسماعيلي مساء غدا الأربعاء، في الجولة الـ12 من الدوري المصري بملعب برج العرب.

يدخل الأهلي المباراة بقائمة تخلو من أي ظهير أيسر، بسبب إصابة التونسي علي معلول واستبعاد أيمن أشرف الذي يعاني من الإجهاد. (تعرف على القائمة من هنا)

أخبار متعلقة
قائمة الأهلي – دون ظهير أيسر.. وعودة ناصر وربيعة وأكرم ضد الإسماعيلي مرجان لـ في الجول: الأهلي يسافر إلى الكونغو الديمقراطية بطائرة خاصة.. والعامري رئيسا للبعثة قائمة الإسماعيلي – استمرار غياب مجدي وصادق ضد الأهلي فضل لـ في الجول: لاعبان يحلان مشكلة الأهلي الهجومية.. وأتمنى تعظيم دور المدير الرياضي لهذا السبب

فكيف يفكر موسيماني في حل هذه الأزمة أمام الإسماعيلي. هذا ما يكشفه FilGoal.com.

يضع موسيماني 4 خيارات أمامه لحل أزمة الجبهة اليسرى خلال مباراة الإسماعيلي.

الحل الأول

يرى موسيماني أن قائمة فريقه لمباراة الإسماعيلي بها أكثر من لاعب يستطيع قيادة الجبهة اليسرى.

وأن أحمد رمضان "بيكهام" الظهير الأيمن هو صاحب الحظ الأوفر لشغل مركز الظهير الأيسر أمام الدراويش.

الحل الثاني

ويعتبر لاعب الوسط أكرم توفيق هو ثاني الخيارات أمام موسيماني للمشاركة في مركز الظهير الأيسر أمام الإسماعيلي، لما يملكه من لياقة بدنية عالية وقدرة على الدفاع.

الحل الثالث

ثالث الأفكار التي قد نجدها من موسيماني خلال مباراة الإسماعيلي لحل أزمة الجبهة اليسرى هي الدفع بمحمد هاني في هذا المركز، ومشاركة أحمد رمضان بيكهام في مركزه الأصلي على يمين الملعب.

الحل الرابع

وأخيرا وبنسبة ضعيفة قد يعتمد موسيماني على الجناح الأيمن حسين الشحات في مركز الظهير الأيسر، ويعد هذا الخيار الأضعف بالنسبة للمدرب نظرا لوجود أكثر من حل وحتى لا يخسر الفريق جهود الشحات في الناحية الهجومية.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة من 10 مباريات، ويأتي الإسماعيلي في المركز الـ16 برصيد 10 نقاط من 14 مباراة.

الأهلي أيمن أشرف الإسماعيلي موسيماني الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر في الدوري - الاتحاد (0)-(0) غزل المحلة.. انطلاق المباراة بعد قليل 6 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر نكانا - بيراميدز والرجاء الأقرب للقب الكونفدرالية.. نسعى لنتيجة إيجابية 14 دقيقة | الكونفدرالية
مؤتمر ليلة الأبطال – نافاس: سنهاجم برشلونة.. ولا أريد التحدث عن ريال مدريد الآن 20 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
قائمة برشلونة – غياب أراوخو وبيكيه أمام سان جيرمان 21 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر ليلة الأبطال – دي يونج: غياب نيمار مفيد لنا.. ومؤمنون بإمكانية الريمونتادا 34 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر ليلة الأبطال – بوكيتينو: ريمونتادا برشلونة من الماضي.. ولا أستطيع الإجابة على ذلك السؤال 40 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
في الجول يكشف - كيف يفكر موسيماني لحل أزمة الجبهة اليسرى أمام الإسماعيلي 44 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: ريبيري يقترب من الرحيل عن فيورنتينا.. وخياران متاحان للاعب 56 دقيقة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف – أزمة كبرى مع موسيماني خلف عقوبة كهربا.. اللاعب موقفه "متأزم" في الأهلي 2 الأهلي يقرر إيقاف كهربا لمدة شهر ويغرمه 200 ألف جنيه 3 مؤتمر موسيماني: لم أشاهد مباراة مثل تلك في حياتي.. وغضب شديد بسبب سؤال بواليا 4 مدير فناربخشة: لن نضم مصطفى محمد ولو أصبح ميسي لهذا السبب
قد ينال إعجابك