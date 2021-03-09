جوارديولا ينفجر في وجه مراسل: سنفوز 18-0 على ساوثامبتون!

أبدى بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي، سخطا كبيرا عند تلقيه سؤال بخصوص مباراته أمام ساوثامبتون غدا الأربعاء.

مانشستر سيتي يسعى للتعافي من خسارة الدربي أمام يونايتد قبل أيام، عندما يستقبل القديسين في ملعب الاتحاد.

وصرّح بيب خلال المؤتمر الصحفي: "كنا نشعر بمزيج من الإحباط والحزن بعد مباراة يونايتد، ثم تحسنت حالتنا في اليوم التالي. اليوم نحن على أتم الاستعداد لتقديم مباراة قوية غدا".

وأضاف: "هذا أمر طبيعي عندما تخسر مباراة، والكل يدرك مدى صعوبة الفوز بالمباريات، علينا فقط التفكير في المباراة المقبلة".

وتابع: "الفوز بالدوري الإنجليزي هو أمر معقد وصعب للغاية، ولهذا من الجيد دوما أن ندرك جودة ما نقدمه. لكن لا يزال أمامنا الكثير من العمل من أجل تحقيق اللقب".

وشدد: "ننافس في كل المسابقات، وصلنا لنهائي بالفعل. هذه المرحلة مهمة من الموسم وغدا سنحاول تقديم مباراة جيدة".

وأوضح: "أمام مانشستر يونايتد لعبنا بشكل مميز للغاية باستثناء أول 10 دقائق بعد تلقي هدف في أول ثواني المباراة".

وكشف: "لم أعد مشاهدة مباراتنا أمام مانشستر يونايتد، يمكن أن نواجههم في كأس الاتحاد الإنجليزي، ولكن بخلاف ذلك ليس هناك احتمالية لمواجهتهم مجددا، خضنا أمامهم بالفعل مباراتي الدوري، نحن في دوري الأبطال وهم في الدوري الأوروبي، وتواجهنا بالفعل في نصف نهائي كأس الرابطة".

وبرر: "ليس لدي وقت كافٍ لمشاهدة المباراة، ربما فقط لو واجهناهم مجددا، كنت مشغولا بمشاهدة عدة مباريات لـ ساوثامبتون".

🗣 "I didn't watch the game." Pep Guardiola says they have switched their attention from the Manchester derby to Southampton pic.twitter.com/L9s3cv3Dsi — Football Daily (@footballdaily) March 9, 2021

وأكد أن فريقه لم يحصد اللقب بعد: "فرصة مانشستر يونايتد في اللقب قائمة، كل شيء ممكن في كرة القدم طالما كانت هناك احتمالية. لم يكن أحد يتوقع أن نفوز بـ 21 مباراة متتالية، وبالتالي فكل شيء وارد، مانشستر يونايتد يستطيع فعلها".

وتابع: "أمامنا 10 مباريات متبقية، نحتاج إلى الفوز في 6 أو 7 مباريات لنفوز بالدوري رسميا وسنبدأ السعي لذلك غدا أمام ساوثامبتون".

🗣 "When the option is open anything can happen in football." Pep Guardiola agrees that Manchester United are not out of the title race until it's mathematically impossible pic.twitter.com/YNKmdiaqUt — Football Daily (@footballdaily) March 9, 2021

وأشاد بمنافسه المقبل: "أنا معجب بأسلوب رالف هازنهوتل وطريقة لعب فريقه. لا أنظر إلى جدول الترتيب، وإنما إلى ما يقدّمه المنافس والجودة التي يؤدي بها".

وسُئل جوارديولا عن تلقي ساوثامبتون 9 أهداف في مباراة واحدة بوقت سابق وعما إذا كان سيضع ذلك في حسبانه عند مواجهتهم غدا.

ليرد جوارديولا في سخط: "18، سنسجل 18 هدفا، سنفوز 18-0، تلك ستكون النتيجة".

وتابع متعجبا: "ماذ هذا السؤال! يونايتد سجّل 9 أهداف لأنه لعب 88 دقيقة أمام 10 لاعبين. هل تعتقد أنها مزحة؟".

وأتم: "هل تعتقد أننا سنسجل 9 أهداف أو 18 هدفا غدا؟ أرجوك كن جادا! نحاول فقط الفوز بالمباريات. النجاح بالنسبة لنا أن نفوز بالمباراة وليس أكثر".

🗣 "We'll score 18-0." Pep Guardiola jokes that Manchester City will beat Southampton 18-0 after being asked about the Saints' 9-0 loss to United pic.twitter.com/nTzWPUQS17 — Football Daily (@footballdaily) March 9, 2021

وكان ساوثامبتون قد سقط بتسعة أهداف دون رد أمام مانشستر يونايتد قبل عدة أسابيع، وهي نفس النتيجة التي خسر بها الموسم الماضي أيضا أمام ليستر سيتي.

ويحتل مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 65 نقطة، بفارق 11 نقطة عن مانشستر يونايتد أقرب مطارديه.

فيما يتواجد ساوثامبتون في المركز 14 برصيد 33 نقطة.