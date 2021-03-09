كلوب يعلنها: لست مرشحا لتدريب المنتخب الألماني

رفض يورجن كلوب المدير الفني لليفربول احتمالية تولي تدريب منتخب ألمانيا في الصيف المقبل خلفا ليواكيم لوف الذي أعلن رحيله بنهاية رحلة الفريق في بطولة يورو 2020.

وقال كلوب ردا على إمكانية ترك منصبه كمدير فني لليفربول من أجل تولي قيادة منتخب ألمانيا: "إذا كان السؤال الذي تطرحه هو ما إذا كنت متاحا لهذا المنصب، فالجواب هو لا".

وأضاف في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: "يواكيم لوف قام بعمل رائع على مدار سنوات، وهناك عدد كبير من المدربين الألمان، أنا متأكد من أن الاتحاد الألماني سيجد بديلا جيدا".

وشدد "لن أكون متاحًا كمدرب محتمل للمنتخب الألماني. لدي 3 سنوات متبقية في عقدي مع ليفربول".

وأتم "الأمر بسيط. حين توقع عقدا عليك أن تلتزم بهذا العقد. لقد فعلت ذلك مع ماينز وبروسيا دورتموند".

وأعلن الاتحاد الألماني يوم الثلاثاء أن يواكيم لوف مدرب منتخب ألمانيا سيرحل عن مهمته بنهاية بطولة يورو 2020، التي تقام في صيف 2021 بسبب انتشار فيروس كورونا.

الاتحاد أوضح أن لوف بنفسه طلب إنهاء عقده الذي كان سينتهي في الأصل عام 2022 بعد كأس العالم، وهو ما وافق عليه الاتحاد الألماني.

وصرح لوف في بيان الاتحاد: "أتخذ تلك الخطوة بعد تفكير وبطيب خاطر ممتلئا بالكبرياء والعرفان الكبير لكن في نفس الوقت بحافز كبير من أجل البطولة المقبلة".

وواصل "فخور لأنه شيء خاص جدا وشرف لي أن أعمل لدولتي، ولأنني كنت قادرا على العمل مع أفضل اللاعبين في دولتي لمدة 17 عاما وأدعمهم خلال تطورهم".

وأكمل "حظينا بانتصارات رائعة معا، وخسائر مؤلمة، لكن فوق كل شيء كانت هناك لحظاتنا السحرية -ليس فقط الفوز بكأس العالم 2014- سأظل ممتنا للاتحاد الألماني لكرة القدم والذي دعمني وفريقي ببيئة عمل مثالية".

وتابع "لازلت أشعر بنفس الرغبة غير المشروطة والطاقة الكبيرة والطموح من أجل بطولة اليورو المقبلة، وسأفعل كل ما بوسعي لجعل جماهيرنا سعيدة وأن نقدم بطولة ناجحة".

وأتم "أعلم أن ذلك ينطبق على المنتخب بالكامل أيضا".

لوف صاحب الـ61 عاما قاد منتخب ألمانيا لـ15 عاما في 188 مباراة بكل المسابقات، فاز في 120 وتعادل 37 وخسر 31. وتوج معه بلقب كأس العالم مرة وكأس القارات مرة.

وصرح فريتز كيلير رئيس الاتحاد الألماني قائلا: "لدي احترام كبير لقرار لوف، الاتحاد يعلم ما يمتلكه بوجود لوف، إنه واحد من أفضل المدربين في عالم كرة القدم".

وواصل "لقد منح الكرة الألمانية ما لم يفعله غيره لسنوات، ليس فقط لنجاحاته الرياضية، لكن بسبب إنسانيته وعاطفته".