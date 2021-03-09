بيلد: كلوب وفليك مرشحان لتدريب ألمانيا

وضع الاتحاد الألماني لكرة القدم أمامه أكثر من خيا لتعويض رحيل يواكيم لوف مدرب منتخب ألمانيا في الصيف عقب نهاية بطولة يورو 2021. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "بيلد" الألمانية.

وقال التقرير إن هانز فليك مدرب بايرن ميونيخ ويورجن كلوب مدرب ليفربول أبرز اسمين مرشحين لخلافة لوف في الصيف.

وكان الاتحاد الألماني قد أعلن في وقت سابق يوم الثلاثاء موافقته على طلب لوف بالاستقالة من منصبه عقب بطولة يورو 2021 على الرغم من تبقي عام في عقده. (طالع التفاصيل)

لوف قاد منتخب ألمانيا للفوز بكأس العالم 2014 كما فاز بكأس القارات 2017. وحل وصيفا ليورو 2008 كما حصد ميدالية المركز الثالث في كأس العالم 2010.

هانز فليك تولى تدريب بايرن في نوفمبر 2019 خلفا لنيكو كوفاتش وقاد الفريق للفوز بلقب الدوري الألماني وكأس ألمانيا وكأس السوبر المحلية ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية خلال الموسم الماضي.

يورجن كلوب مدرب ليفربول، تولى تدريب الحمر في أكتوبر 2015، وقاد الفريق للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ 30 عاما في 2019-2020 كما فاز بدوري أبطال أوروبا مرة والسوبر الأوروبي وكأس العالم للاندية مرة.