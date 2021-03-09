الاتحاد الألماني يعلن رحيل يواكيم لوف عن منصبه بعد نهاية يورو 2021

أعلن الاتحاد الألماني يوم الثلاثاء رحيل يواكيم لوف مدرب منتخب ألمانيا عن منصبه بنهاية بطولة يورو 2021 في الصيف.

الاتحاد أوضح أن لوف بنفسه طلب إنهاء عقده الذي كان سينتهي في الأصل عام 2022 بعد كأس العالم، وهو ما وافق عليه الاتحاد الألماني.

وصرح لوف في بيان الاتحاد: "أتخذ تلك الخطوة بعد تفكير وبطيب خاطر ممتلئا بالكبرياء والعرفان الكبير لكن في نفس الوقت بحافز كبير من أجل البطولة المقبلة".

وواصل "فخور لأنه شيء خاص جدا وشرف لي أن أعمل لدولتي، ولأنني كنت قادرا على العمل مع أفضل اللاعبين في دولتي لمدة 17 عاما وأدعمهم خلال تطورهم".

وأكمل "حظينا بانتصارات رائعة معا، وخسائر مؤلمة، لكن فوق كل شيء كانت هناك لحظاتنا السحرية -ليس فقط الفوز بكأس العالم 2014- سأظل ممتنا للاتحاد الألماني لكرة القدم والذي دعمني وفريقي ببيئة عمل مثالية".

وتابع "لازلت أشعر بنفس الرغبة غير المشروطة والطاقة الكبيرة والطموح من أجل بطولة اليورو المقبلة، وسأفعل كل ما بوسعي لجعل جماهيرنا سعيدة وأن نقدم بطولة ناجحة".

وأتم "أعلم أن ذلك ينطبق على المنتخب بالكامل أيضا".

لوف صاحب الـ61 عاما قاد منتخب ألمانيا لـ15 عاما في 188 مباراة بكل المسابقات، فاز في 120 وتعادل 37 وخسر 31. وتوج معه بلقب كأس العالم مرة وكأس القارات مرة.

وصرح فريتز كيلير رئيس الاتحاد الألماني قائلا: "لدي احترام كبير لقرار لوف، الاتحاد يعلم ما يمتلكه بوجود لوف، إنه واحد من أفضل المدربين في عالم كرة القدم".

وواصل "لقد منح الكرة الألمانية ما لم يفعله غيره لسنوات، ليس فقط لنجاحاته الرياضية، لكن بسبب إنسانيته وعاطفته".